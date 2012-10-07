روند کاهشی ازدواج در مرکز لرستان/ میزان ولادت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری عصر یکشنبه در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی این شهرستان در سخنانی با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات در زندگی روزمره مردم بر لزوم جمع آوری آمار دقیق و ثبت وقایع حیاتی برای برنامه ریزی در همه ابعاد فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و... کشور، استان و شهرستان تاکید کرد.

وی گفت: وقایع حیاتی که شامل ولادت، ازدواج، وفات و طلاق است باید به صورت دقیق و در اسرع وقت در اداره ثبت احوال به نحوی شایسته ثبت تا در برنامه ریزیها مورد استفاده قرار گیرد.

ولی پوری در خصوص ثبت به موقع وقایع حیاتی بیان داشت: به دلیل دسترسی آسانتر مردم در شهرها به مراکز ثبت احوال به طور معمول این وقایع در مراکز شهری در موعد مقرر ثبت می شود ولی عمده مشکلات موجود در این حوزه در بخشها و مناطق روستایی است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: در این راستا باد ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی جامع به روستائیان در خصوص اهمیت این موضوع از مشارکت اعضای شوراها، دهیاران و رابطان و بهورزان خانه های بهداشت و بخشداران در بخشها و مناطق به عنوان یک ظرفیت کامل در راستای اطلاع رسانی و اجرای کارفرهنگی در این خصوص بهره لازم را گرفت.

ولی پوری گفت: بر اساس ماده 15 قانون ثبت احوال تاریخ اعلام ولادت به ثبت احوال 15روز و بر اساس ماده 22 همین قانون تاریخ اعلام وفات 10 روز ذکر شده که از عموم مردم شهرستان خرم آباد انتظار می رود که در زمانهای اعلام شده این وقایع را اعلام کنند.

رئیس شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان خرم آباد در ادامه این جلسه همچنین به آمار وقایع حیاتی رخ داده در مرکز استان در شش ماه نخست سالجاری اشاره کرد و گفت: میزان ولادت در شش ماهه اول سال 91 را 5 هزار و 124 نفر بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و 976 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان وفات ثبت شده در 6 ماهه نخست سالجاری هزار و 240 مورد بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال گذشته هزار و 151 مورد گزارش شده است.

ولیپوری همچنین از کاهش میزان ازدواج در مرکز لرستان خبر داد و یادآور شد: میزان ازدواج ثبت شده در شش ماه نخست سالجاری 3 هزار و 285 مورد بوده در حالیکه این میزان در سال گذشته 3 هزار و 630 مورد بوده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارش مقایسه ای از وضعیت ثبت وقایع حیاتی در استان اظهار داشت: در شش ماهه اول سال 91 تعداد 18 هزار و 975 مورد ولادت در استان ثبت شده است.

دریکوند ادامه داد: این در حالیست که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد 18 هزار و 231 نفر بوده است.

وی همچنین میزان وفات ثبت شده در شش ماهه نخست سالجاری را چهار هزار و 156 مورد و این میزان را در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و 675 مورد ذکر کرد.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان همچنین از روند کاهشی ازدواج در آمار کل استان خبر داد و یادآور شد: میزان ازدواجهای ثبت شده در شش ماهه اول سال 91 در استان لرستان 12 هزار و 985 مورد بوده است.

دریکوند تصریح کرد: این در حالیست که ازدواجهای صورت پذیرفته در مدت زمان مشابه در سال 90 13 هزار و 797 مورد بوده است.