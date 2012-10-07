خشکسالی رویشگاه های گیاهان دارویی کرمان را تهدید می کند

مسعود محمودی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان از مهمترین مراکز گیاهان دارویی در کشور است و گنجینه ای از این گیاهان در کشور محسوب می شود.
وی تصریح کرد: خشکسالی و کاهش بارندگی در استان کرمان موجب کاهش این گیاهان شده است و رویشگاههای گیاهان دارویی در معرض خطر قرار گرفته اند.
وی همچنین به برداشت بی رویه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: در کنار خشکسالی این مسئله نیز مشکل ساز شده است و باید بانک ژنتیک این گیاهان در استان کرمان تهیه شود.
وی میزان تولید سالانه گیاهان دارویی در استان را 617 تن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر رتبه اول تولید گیاهان دارویی را داریم با این وجود باید برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از خسارت به رویشگاهها در استان کرمان انجام شود.
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