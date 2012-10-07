خشکسالی رویشگاه های گیاهان دارویی کرمان را تهدید می کند

مسعود محمودی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان از مهمترین مراکز گیاهان دارویی در کشور است و گنجینه ای از این گیاهان در کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: خشکسالی و کاهش بارندگی در استان کرمان موجب کاهش این گیاهان شده است و رویشگاههای گیاهان دارویی در معرض خطر قرار گرفته اند.

وی همچنین به برداشت بی رویه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: در کنار خشکسالی این مسئله نیز مشکل ساز شده است و باید بانک ژنتیک این گیاهان در استان کرمان تهیه شود.

وی میزان تولید سالانه گیاهان دارویی در استان را 617 تن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر رتبه اول تولید گیاهان دارویی را داریم با این وجود باید برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از خسارت به رویشگاهها در استان کرمان انجام شود.

خبر خسارت خشکسالی به رویشگاههای گیاهان دارویی در استان کرمان درحالی منتشر می شود که یکی از مسئولان این عرصه چندی پیش در نشستی که توسط یکی از نهادهای غیر دولتی اقتصادی برگزار شد مدعی شد که خشکسالی در کاهش تولید گیاهان دارویی تاثیر گذار نبوده است.