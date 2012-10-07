  1. استانها
  2. البرز
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

حضور البرزی‌ها در راهپیمایی برای اعتراض به هجمه دشمنان به مقدسات مسلمانان

حضور البرزی‌ها در راهپیمایی برای اعتراض به هجمه دشمنان به مقدسات مسلمانان

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تاکید کرد: بسیجیان، دانش آموزان، کارگران و اقشار مختلف مردم استان البرز در راهپیمایی روز چهارشنبه برای اعتراض به هجمه دشمنان به مقدسات مسلمانان شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اطلاع رسانی استان که با حضور اعضای شورا در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امید داریم جمعیت 500 هزار نفری بسیجی استان البرز، 100 هزار نفری دانشجویان، 400 هزار نفری دانش آموز، کارگران 4 هزار واحد تولیدی و جمعیت روحانی در راهپیمایی شرکت کنند.

وی ادامه داد: راهپیمایی از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی ساعت 9 صبح در استان البرز برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تصریح کرد: در حال حاضر 2 هزار مسجد در استان وجود دارد که زیر یک هزار مسجد در استان فعال است.

رجبی گفت: مهم ترین بحث بین المللی و جهان اسلام موضوع هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام است که قلوب همه مسلمان به ویژه شیعه ایران را جریحه دار کرده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز اظهار داشت: در اقصی نقاط کشور مردم واکنش مختلفی به صورت خودجوش یا از طریق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از خود نشان داده اند.

وی ادامه داد: برای اینکه دشمنان این اهانت ها را در قالب کاریکاتور و فیلم و ... تکرار نکنند لازم است که اقشار مختلف عکس العمل نشان دهند و در صحنه حاضر شوند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: انشاالله در این روز شاهد راهپیمایی شکوه مند با حضور اقشار مختلف باشیم.
 

کد مطلب 1714487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها