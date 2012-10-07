به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اطلاع رسانی استان که با حضور اعضای شورا در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امید داریم جمعیت 500 هزار نفری بسیجی استان البرز، 100 هزار نفری دانشجویان، 400 هزار نفری دانش آموز، کارگران 4 هزار واحد تولیدی و جمعیت روحانی در راهپیمایی شرکت کنند.



وی ادامه داد: راهپیمایی از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی ساعت 9 صبح در استان البرز برگزار می شود.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تصریح کرد: در حال حاضر 2 هزار مسجد در استان وجود دارد که زیر یک هزار مسجد در استان فعال است.

رجبی گفت: مهم ترین بحث بین المللی و جهان اسلام موضوع هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اسلام است که قلوب همه مسلمان به ویژه شیعه ایران را جریحه دار کرده است.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز اظهار داشت: در اقصی نقاط کشور مردم واکنش مختلفی به صورت خودجوش یا از طریق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از خود نشان داده اند.



وی ادامه داد: برای اینکه دشمنان این اهانت ها را در قالب کاریکاتور و فیلم و ... تکرار نکنند لازم است که اقشار مختلف عکس العمل نشان دهند و در صحنه حاضر شوند.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: انشاالله در این روز شاهد راهپیمایی شکوه مند با حضور اقشار مختلف باشیم.

