جلسه فراکسیون رهروان ولایت با حضور وزیر اقتصاد/ واکنش حسینی به مصوبه امروز مجلس

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: هشتمین جلسه مجمع عمومی فراکسیون عصر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست اتفاقات اخیر بازار ارز و طلا مورد بررسی قرار گرفت، گفت: همچنین در این جلسه در خصوص کنترل قیمت ارز و حل موضوعات اقتصادی بحث هایی صورت گرفت.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این جلسه بر برخورد با اخلالگران بازار ارز تاکید کرد گفت: همچنین نمایندگان مجلس بر ثبات قیمت ارز تاکید کردند تا سرمایه گذاران بتوانند در بخش های مختلف با آرامش به کار خود ادامه دهند.

شجاعی کیاسری به دیگر محورهای جلسه مشترک وزیر اقتصاد و فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر لزوم تعامل دولت و مجلس و راههای برون رفت از نگرانی ها در خصوص تولید تاکید شد.

وی همچنین گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد گفت روند قیمت ارز با توجه به تدابیر دولت رو به کاهش است.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با اشاره به تصویب دو فوریت طرحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: معاون پارلمانی رئیس جمهور نظر مخالف دولت را در زمینه توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرده اما مجلس دیدگاهش این بود که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی نقدینگی ندارد و اجرای فاز دوم باعث افزایش نقدینگی بازار می شود در حالی که یکی از مهمترین دلایل مشکلات اخیر اقتصادی کشور افزایش نقدینگی افسار گسیخته است.

شجاعی کیاسری در پایان گفت: وزیر اقتصاد در خصوص مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نظر خاصی ارائه نکرد.