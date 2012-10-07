تأسیس کانون فرهنگی مسجد در سه منطقه محروم استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه حجت الاسلام سید محمود حسینی در نشستی با معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در محل دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان با اشاره به تأسیس سه کانون در مناطق محروم این استان، گفت: این سه کانون تا پایان امسال در کوه زر دامغان، طرود و زمان آباد شاهرود تاسیس می شود.

وی با اشاره به اینکه این کانون ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد خواهد شد اظهار داشت: ایجاد امنیت اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام بوده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته و نشات گرفته از مسجد است، بیان کرد: با نگاه به انقلاب اسلامی می بینیم که نظام ما از مساجد شکل گرفت، دفاع مقدس و حماسه سازی های دوران جنگ از مساجد بود و از مساجد پیروز شد و قریب 100 درصد شهداء دوران دفاع مقدس از این پایگاه الهی به معراج شهادت رفتند.

وی افزود: محور قرار گرفتن مساجد در امور مهم و اساسی جامعه همواره مورد تاکید بوده است و مسائل و موضوعات فرهنگی جامعه باید از مساجد دنبال شود.

حسینی همچنین با اشاره به موضوع بهداشت در مساجد گفت: باید این اماکن مقدس را از نظر سلامت نیز حمایت شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان نیز در ادامه نشست با اشاره به اینکه برخی از فضاهای بهداشتی و درمانی نیازمند بازسازی است، گفت: با بازسازی فضاهای موجود می‌توان خدمات مطلوبی را در اختیار نیازمندان قرار داد.

علی عرب، توسعه اماکن بهداشتی، تامین نیرو و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی با هدف رفع مشکلات بهداشتی و درمانی مناطق محروم را از اولویت های این نهاد عنوان کرد.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "مساجد سنگر هستند"، تصریح کرد: این تعبیر امام (ره) از مساجد به عنوان سنگر، معنای عمیقی دارد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان اظهار داشت: در روایتی از پیامبر(ص) نیز آمده است در زمانی که تباهی ها به جامعه فرو می بارد تنها کسانی در برابر این امواج بد در عافیت هستند که در سنگر مساجدند.

عرب در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه مسجد باید با طراوت و دارای امام جماعتی با جذابیت باشند، افزود: از طرفی امکانات، فضا ها و برنامه های پیرامونی مسجد باید در خدمت مسجد و در نهایت منتهی به نماز و اصل مسجد باشد.