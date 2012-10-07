آخرین وضعیت 22 کالای اساسی استان البرز مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در سومین کارگروه تخصصی اقتصادی استان که با حضور اعضای کارگروه به منظور بررسی آخرین وضعیت اقتصادی در حوزه برنامه ریزی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه آخرین وضعیت 22 کالای اساسی و مصرفی استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه نحوه رسیدگی و ایجاد تسهیلات در قالب طرح صیانت از تولیدات داخلی برای صنعتگران و تولید کنندگان تصمیم گیری شد.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل و دبیر کارگروه تخصصی اقتصادی استان البرز افزود: همچنین در این کارگروه اقتصادی مصوبه قانون مالیاتی جهت آن دسته از شهرک های صنعتی طبق ماده 132 یعنی شعاع 30 کیلومتر از مرکز شهرستان نیز مورد تصمیم نهایی کارگروه قرار گرفت.



وی ادامه داد: در این کارگروه اقتصادی ضرورت ایجاد هتل در استان البرز مورد موافقت همه اعضای کارگروه قرار گرفت.



مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل و دبیر کارگروه تخصصی اقتصادی استان البرز تصریح کرد: مقرر شد که کمیته متشکل از کارشناسان امور اقتصادی استانداری، اداره کل میراث فرهنگی و کارشناسان اقتصادی بانک ملی برای طرح توجیه اقتصادی هتل ها را مورد بازنگری و ویرایش نهایی قرار دهند.