جامعه اسلامی فرهنگیان خراسان شمالی بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سپاس تنها سزای خداوند بلند مرتبه‌ای است که فیض زیستن در سرزمینی را نصیب ما گردانید که جای جایش بستر رشد و تعالی مردان و زنانی بوده است که جز حق نخواسته‌اند و سر فرازانه در راه تعالی انسانیت کوشیده‌اند.

این بیانیه تصریح می‌کند: خراسان شمالی با سابقه تاریخی گرانسنگ، با مردمان پاک و فرهیخته، با خیل وارست‌گان و عاشقان دین و میهن،این روزها در انتظار کسی است که رهبری و زمام پاکان و بهترین مردمان زمین را بر دوش کشیده و جز در راه حق و سعادت بشر داد سخن نمی‌دهد؛ رهبری فرزانه که همه چشم امید به درایت ایشان و دست نیاز به سوی آسمان داریم که پروردگار، سایه ایشان را تا ظهور منجی مطلق، ولی عصر(عج)، بر سرمان مستدام داشته و به رهبری ایشان زمینه انقلاب رهایی بخش بشریت به زمامت مهدی موعود(عج) را فراهم نماید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بی شک حضور رهبر عالیقدرمان در استان خراسان شمالی، که علی رغم پیشینه تاریخی و فرهنگی دیرینه‌اش همچنان محروم و مهجور مانده است، روزنه امیدی است برای رهایی از نداشتن‌ها در عین شایستگی‌ها، دیده نشدن‌ها در عین درخشش‌ها و نا امیدی‌ها علی رغم نویدها.

این بیانیه می‌افزاید: فرهنگیان خراسان شمالی، به عنوان غمخوارترین قشر جامعه، خاک قدوم رهبرشان را سرمه‌ی چشمان خود کرده و آماده‌اند تا میزبان ایشان در گنجینه فرهنگ‌ها، خراسان شمالی، باشند، چرا که باور دارند وجود، حضور و کلام رهبرشان، تنها راهگشای چالش‌های فعلی است و جز این نمی‌اندیشند که جان کلام ایشان را سرلوحه فکر و عمل خویش قرار دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: بی تردید رهاورد این سفر، خیر و برکات فراوان برای اقشار مختلف مردم خراسان شمالی خواهد بود.

