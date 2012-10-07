پیشرفت فیزیکی پروژه ها در شهرداری مطابق برنامه ریزی است

به گزارش خبرگزاری مهر ،اعضای شورای اسلامی شهرتهران درچهارصد و نود و ششمین جلسه مستمع گزارش نظارتی شورا در تابستان 91 از پروژه های شهرداری تهران بودند.



رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه شورا در تشریح گزارش نظارتی شورا از عملکرد شهرداری تهران درحسن اجرای مصوبه بودجه سال 91 خاطر نشان کرد: از مجموع 1037 پروژه های سرمایه ای مستمر و غیر مستمر شهرداری تهران در سال 91 حدود 792 پروژه در مناطق و 245 پروژه توسط معاونت ها در سطح شهر در حال احداث است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها را حدود 27 درصد عنوان کرد و افزود: میانگین مورد انتظار در پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، 92/28 درصد بوده است که بنابراین پیشرفت فوق رشد خوبی است.

خادم تصریح کرد: مقایسه ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه ها درمناطق و معاونت ها با میانگین مورد انتظار نشان می دهد که در بخش برنامه ریزی شهرداری تهران برای پروژه های در دست احداث رشد خوبی داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه شورا در پاسخ به اینکه چند درصد پروژه ها مربوط به پروژه های جدید است گفت: 5/19 درصد پروژه ها جدید است که اکثر این طرحها مربوط به توسعه فضای سبز سرای محله و احداث گذر و ... است که اعتبارات مورد نیاز آنها ازقام محدودی را شامل می شود.

خادم بیشترین علل تاخیر در پروژه ها را تامین زمین عنوان کرد وافزود: مطالعات ، ضعف پیمان کار ، تعلل دستگاه اجرایی ، تغییر نقشه و مشخصات ، تغییر پیمانکار ، معارض تاسیساتی ، معارض ملکی ، طولانی شدن زمان مناقصه ، نبود ساختمان مناسب جهت خرید کسری اعتبار از دیگر دلایل تاخیر در اجرای پروژه ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا خاطر نشان کرد: 5/26 درصد از پروژه ها از طریق مناقصه عمومی ، 9 درصد از طریق مناقصه محدود و 7/7 درصد به بخش دولتی و 2 درصد به بخش خصوصی واگذار می شود ا ین در حالی است که 51 درصد پروژه ها نیز از طریق مناقصه عمومی و محدود به شرکت های وابسته به شهرداری واگذار می شوند.

وی افزود: در سالهای قبل بیش از 85 درصد پروژه ها به شرکت های وابسته به شهرداری واگذار می شد .

خادم در خاتمه طی پیشنهاداتی از شهرداری خواست تا به منظور تسهیل در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای قبل از شروع عملیات اجرایی، واحد اجرایی نسبت به انجام مطالعات توجیهی، تعیین مشخصات، برآورد کل، حجم عملیات، زمانبندی اجرا و میزان اعتبار مورد نیاز برای هر یک از اجزاء پروژه اقدام کند. و هرگونه تغییر در کاربری، بهره‌برداری و عنوان پروژه‌های اجرایی مصوب با ارائه مستندات لازم و گزارش توجیهی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

همچنین محل اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای بر اساس توجیهات اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و زیست‌محیطی و بر اساس نیازهای محله‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و شهر تعیین شود.

از سوی دیگر در بخشی از این پیشنهادات آمده است ، شهرداری تهران در طراحی بوستانها، سرویس‌های بهداشتی و ساختمانهای اداری، نیاز ذینفعان اعم از معلولین، بانوان، کودکان و سالمندان را با بررسی میدانی مشخص و مدنظر قرار دهد.

و نیز واگذاری اجرای پروژه به مناطق متناسب با توان اجرایی و فنی مناطق باشد.

خادم تاکید کرد: هرگونه افزایش اعتبار پروژه‌ها و مبالغ قراردادها علاوه بر میزان مقرر در مجوزهای قانونی، مستلزم ارائه اصلاحیه همراه با توضیح برنامه عملیاتی به منظور اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

در ادامه جلسه حسابرس مستقل شورای اسلامی شهرتهران ، صورت های مالی شرکت پیام رسا و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران را برای سال مالی ، منتهی 1388 مشروط اعلام کرد.

وی همچنین صورت مالی شرکت همشهری برای سال مالی 1388 را از نظر مالی و استانداردهای حسابداری ، مطلوب ارائه شد.