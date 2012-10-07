ماموریت های بزرگ در انتظار دستهای کوچک/ روزی برای به خاطر سپردن

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر یکشنبه در دیدار با جمعی از کودکان لرستانی به مناسبت روز جهانی کودک با بیان اینکه فعالیتهای کودکان لرستانی نشان دهنده ظرفیت بزرگ و استعداد این قشر است، اظهار داشت: کودکان لرستانی حقیقتا مایه افتخار این استان هستند.

وی از کودکان به عنوان آینده سازان استان نام برد وضمن تاکید بر اینکه مسئولان قدر کودکان را می دانند، خطاب به کودکان حاضر در جلسه بیان داشت: با وجود اینکه از نظر جسمی و سنی کوچک هستید ولی دارای تفکر و اندیشه ای والا و بلند هستید.

دهمرده تصریح کرد: شما کودکان کسانی هستید که به فضل الهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ماموریت های بزرگی برای شما در نظر گرفته شده است.

استاندار لرستان از کودکان ایرانی به عنوان چراغ های نورانی برای تمام بشریت یاد کرد و بیان داشت: کودکان لرستانی و ایرانی برای همه کودکان دنیا خیرات و برکات صادر می کنند.

دهمرده با تاکید بر اینکه بر همه مسئولان است که در حوزه های مربوط به کودکان سرمایه گذاری کنند، افزود: هر آنچه از دست مدیریت اجرایی استان بر آید در همه ابعاد مختلف برای شکوفایی استعداد کودکان لرستانی به کار گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز در استان به آنچه در شان و منزلت کودکان لرستانی است دست نیافته ایم، تصریح کرد: با این وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای تعالی کودکان در ابعاد مختلف حرف و مطلب دارد.

استاندار لرستان از دیدار با کودکان به عنوان روزی به یادماندنی یاد کرد و بیان داشت: این روز را هیچ گاه فراموش نکرده و همواره از این روز به عنوان روزی ماندگار یاد خواهم کرد.

دهمرده با یادآوری شرایط کشورمان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای کودکان بیان داشت: در آن زمان عاملان طاغوت و بیگانگان به گونه ای فعالیت می کردند که مانع شکوفایی استعدادهای ملت ایران شوند و ماموریت داشتند که کشور را در ابعاد مختلف عقب نگه دارند.

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان اتفاقی بزرگ و مبارک، ایران اسلامی به عنوان الگویی برتر در جهان مطرح شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به عنوان یک مدل و الگو در تاریخ بشریت ایفای نقش می کند، یادآور شد: همه کشورها و ملت های آزادی خواه دنیا امروز خود را با شاخص ایران اسلامی اندازه می گیرند.

دهمرده خطاب به کودکان لرستانی تاکید کرد که امروز مسئولیت شما کودکان بسیار سنگین است چرا که چشم امید همه آزادی خواهان دنیا به شما دوخته شده است.

وی با بیان اینکه روزی شما کودکان در جایگاه مسئولان در بخشها مختلف ایفای نقش خواهید کرد، افزود: فعالیت برای کودکان از سوی مسئولان تکلیف است و همه باید خود را مکلف به ادای وظایف در این زمینه بدانند.

بنابر این گزارش کودکان لرستانی در این مراسم ضمن اجرای سرود، دکلمه و قرائت بیانیه خواسته های خود را از استاندار و مسئولان اجرایی استان مطرح کردند.

همچنین در پایان این مراسم با اهدا هدایایی از کودکان لرستانی حاضر در این برنامه تقدیر شد.