کمیسیون اجتماعی مجلس قانون خدمات مدیریت کشوری را اصلاح کرد

امیر حسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی توسط اعضای کمیسیون بررسی شد.

وی با بیان اینکه به دلیل ابهاماتی و نقطه‌نظرات مطرح شده توسط حاضران بنا شد این لایحه در کارگروه رفاه اجتماعی بررسی و سپس در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همچنین در نشست امروز طرح تمدید قانون خدمات مدیریت کشوری که در نشست علنی امروز مجلس دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، با اصلاحاتی در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.

قاضی زاده در خصوص بررسی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل در کمیسیون اجتماعی گفت: به دلیل کمبود وقت بررسی این طرح به جلسات اینده موکول شد.

