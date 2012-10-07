  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

با صدور اطلاعیه ای؛

دفتر رئیس جمهور اظهارات محسن رضایی را تکذیب کرد

دفتر رئیس جمهور اظهارات محسن رضایی را تکذیب کرد

دفتر رئیس جمهور با صدور اطلاعیه ای سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قول رئیس جمهور برای حل دو هفته ای مسائل اقتصادی کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: انتشار مطالبی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از قول رییس محترم جمهور در خصوص وعده دکتر احمدی نژاد به وی درباره برخی مسائل اقتصادی، به اطلاع می رساند که این نقل قول به کلی عاری از حقیقت بوده و کذب محض می باشد.

در این اطلاعیه آمده است: بار دیگر تاکید می شود مطالبی که دیگران از قول رییس محترم جمهور مطرح می کنند، عاری از هرگونه اعتبار و سندیت بوده و از اصحاب رسانه انتظار می رود از انتشار آن خودداری کنند.

کد مطلب 1714501

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