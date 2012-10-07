توضیح و عذرخواهی حسین شریعتمداری در مورد کاریکاتور کیهان

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال درج کاریکاتور مساله برانگیز در کیهان کاریکاتور و انتقاد مخاطبان و رسانه ها، حسین شریعتمداری در اطلاعیه ای از مخاطبان این رسانه عذرخواهی کرد.

وی در این توضیح و اطلاعیه نوشت:در آخرین شماره دو ماهنامه کیهان کاریکاتور که با مدیر مسئولی کاریکاتوریست برجسته و طراز اول کشورمان، برادر متعهد و جانباز آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی منتشر می شود، کاریکاتوری به چاپ رسیده که هر چند موضوع آن انتقاد به "مدگرایی" و دور شدن جوامع از داشته های سنتی و ملی خود بوده است ولی کج سلیقگی در انتخاب سوژه آن به گونه ای است که بعید نیست در برخی از برداشت ها، حضور حضرت یوسف (ع) را در محفلی که زلیخا با شرکت زنان مصر ترتیب داده بود، به ذهن متبادر کند. در این کاریکاتور هیچ نام یا اشاره ای به آن پیامبر بزرگوار نیامده است و پوشش زنان نیز برگرفته از پوشش سنتی و متداول دوران قاجاریه، یعنی سرآغاز ورود مدرنیته به کشورمان است. اما از آنجا که احتمال برداشت سوء یاد شده نیز وجود دارد موسسه کیهان ضمن پوزش از این خطای ناخواسته ، آمادگی خود را برای پذیرش هر نوع برخورد قانونی از سوی مراکز و مراجع ذیربط اعلام داشته و تاکید می کند که این گونه نظارت ها را برای حفظ فضای رسانه ای میهن اسلامی ضروری و در خور استقبال نیز می داند.

وی همچنین تصریح کرد:در خاتمه اشاره به این نکته نیز ضروری است که برادر عزیزم آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی مدیرمسئول کیهان کاریکاتور یک جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی است که در پی آثار باقیمانده از آسیب های شیمیایی هر چند گاه برای مداوا در بیمارستان بستری می شود و اکنون نیز چند ماهی است که در یکی از بیمارستانهای تهران تحت مراقبت ویژه و با قید ممنوعیت ملاقات بستری است بی تردید در صورت حضور ایشان که یکی از کاریکاتوریست های متعهد و شناخته شده در سطح بین المللی است، کج سلیقگی و خطای یاد شده صورت نمی پذیرفت.

شریعتمداری در انتها نوشت:توضیح بیشتر آن که انتشار کیهان کاریکاتور تا بهبودی کامل آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی و بازگشت ایشان به مدیریت این دوماهنامه، متوقف شده است.