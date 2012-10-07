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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

دربی مازنیها در دسته سوم فوتبال کشور به تساوی کشیده شد

دربی مازنیها در دسته سوم فوتبال کشور به تساوی کشیده شد

بابل - خبرگزاری مهر: دربی مازندارنیها در آغاز فصل جدید دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور که شاهد حواشی در دقایق پایانی بازی بود، با تساوی یک بر یک نماینده های آمل و بابل خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پیام صنعت آمل و هیئت فوتبال بابل در هفته نخست مسابقات  دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور عصر یکشنبه در ورزشگاه هفتم تیر بابل به مصاف هم رفتند، که نتیجه تلاش دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک انجامید.

تیم پیام صنعت آمل که به نمایندگی از این شهرستان نخستین بازی رسمی در لیگ فوتبال کشوری را تجربه می کرد، شروع طوفانی در بازی داشت و در دقیقه هشت مسابقه به گل نخست این بازی دست یافت.
 
تک گل تیم میهمان را در این مسابقه مجتبی  توخش  وارد دروازه تیم بابلی کرد تا تیم پیام صنعت نیمه نخست مسابقه را با پیروزی به رختکن برود.
 
در نیمه دوم مسابقه تیم میزبان که در حضور حدود 500 تماشاچی خودی سعی در جبران نتیجه داشت، چندین بار برروی دروازه تیم پیام صنعت آمل موقعیت گلزنی ایجاد کرد و در نهایت دقیقه 66 مسابقه توسط بهداد محمد حسین پور و روی غفلت مدفعان تیم آملی بازی را به تساوی کشاندند.
 
در دقیقه 75 بازی و در محوطه جریمه تیم پیام صنعت آمل صحنه ای مشکوک به پنالتی رخ داد و بازیکنان هر دو تیم اعتقاد به خطای بازیکن تیم حریف داشتند که داور مسابقه رای به خطای بازیکن هیئت فوتبال بابل داد.
 
در این لحظه تمام عوامل تیم میزبان به سوی داور و ناظر بازی رفته و به اعتراض پرداختند و در ادامه تیم خود را از زمین مسابقه خارج کردند اما بعد از گذشت چند دقیقه به زمین بازگشتند.
 
بازی حساس و جنجالی دو تیم تا پایان مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
 
 
کد مطلب 1714505

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