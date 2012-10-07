کمیسیون اقتصادی چند ماده از لایحه نظام صنفی کشور را اصلاح کرد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز لایحه اصلاح قانون نظام صنفی مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات چند ماده آن به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: پس از اصلاحات صورت گرفته لایحه نظام صنفی کشور به کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به لغو نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس و معاونان سازمان مالیاتی کشور اشاره و گفت: این نشست امروز برگزار نشد و به هفته های اینده موکول شد.

