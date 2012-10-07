همایش بحرین، مقاومت مظلوم در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بحرین، مقاومت مظلوم، بعدازظهر یکشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور برخی از چهره های فعال انقلابی همچون علی مشیمع، خانواده شهدا و زندانیان دربند بحرین برگزار شد.

این خبر حاکی از آن است که جمعی از خانواده‌های شهدا و زندانیان بحرینی به مناسبت هفته همبستگی با مردم بحرین با همکاری سازمان دانشجویان جهان اسلام به شهر مشهد وارد شدند.

این گروه بحرینی در سفر خود به مشهد با فعالان سیاسی دیدار کرده و در خصوص وضعیت جهان اسلام وبحرین به بحث و گفتگو می نشینند و نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان می کنند.

گفتنی است، خانواده شهدا و زندانیان دربند بحرین صبح یکشنبه به مشهد وارد شدند اما به دلیل ناهماهنگی های سازمان دانشجویان جهان اسلام استقبالی از آنان در فرودگاه شهید هاشمی نژاد صورت نگرفت.