به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی که با هدف بررسی مشکلات این استان تشکیل شده بود، اظهار داشت: استان مرکزی از نظر صنعتی و کشاورزی ظرفیت بالایی دارد و به همین دلیل میتواند درآمد قابل توجهی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب در استان مرکزی که باعث کاهش سطح تولیدات کشاورزی شده است، متذکر شد: کمآبی مشکل همه نقاط کشور است و مربوط به یک یا دو استان خاص نمیشود و باید آن را در سطح کلان بررسی کرد.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: برخی از سدهایی که در مناطق مختلف احداث شده اصولی نیست و در عین حالی که باعث تجمع آب در پشت سدها میشود اما خیلی از شهرها و روستاها را با بحران کمآبی مواجه میسازد که برای رفع این مشکل و بحث حقابه باید چارهای اندیشیده شود که آن هم منوط به همین مبحث آمایش سرزمین است.
لاریجانی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان شرکت کارخانههای واگن پارس اراک توانایی تولید واگنهای مترو را دارند دیگر نیازی به واردات از کشورهای مختلف نمیباشد و ساخت این واگنها در داخل مانع خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور میشود.
وی در پایان در خصوص لزوم توجه به تولیدات کشاورزی و صنعتی، تاکید کرد: محصولات پسته زرندیه ارز آوری قابل توجهی دارد و باید با کمک وزارت نیرو مشکل کمبود آب این باغات را حل کنیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات و کمبودهای حوزه انتخابیه خود از جمله، کمبود آب و موضوع حقابه، کاهش شدید کشت محصولات کشاورزی، استاندارد نبودن جادهها، آلودگی هوا به دلیل کارخانههای صنعتی، بالا بودن نرخ بیکاری، تعطیلی برخی از کارخانهها، عدم حمایت مالی از تولیدکنندگان و اجرایی نشدن مصوبات استانی رئیسجمهور پرداختند.
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