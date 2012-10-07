  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۰

لاریجانی:

تدوین طرح آمایش سرزمین به حل کمبودهای استان‌ها می‌انجامد

تدوین طرح آمایش سرزمین به حل کمبودهای استان‌ها می‌انجامد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تدوین طرح آمایش سرزمین گفت: به اعتقاد بنده مشکلات اساسی ما در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به عدم تدوین طرح آمایش سرزمین بر می‌گردد و نمایندگان مجلس با کمک مرکز پژوهش ها روی این مسئله کارشناسی کرده و با بررسی و مطالعه آن، ساختار اولیه را ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی که با هدف بررسی مشکلات این استان تشکیل شده بود، اظهار داشت: استان مرکزی از نظر صنعتی و کشاورزی ظرفیت بالایی دارد و به همین دلیل می‌‌تواند درآمد قابل توجهی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب در استان مرکزی که باعث کاهش سطح تولیدات کشاورزی شده است، متذکر شد: کم‌آبی مشکل همه نقاط کشور است و مربوط به یک یا دو استان خاص نمی‌شود و باید آن را در سطح کلان بررسی کرد.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: برخی از سدهایی که در مناطق مختلف احداث شده اصولی نیست و در عین حالی که باعث تجمع آب در پشت سدها می‌شود اما خیلی از شهرها و روستاها را با بحران کم‌آبی مواجه می‌سازد که برای رفع این مشکل و بحث حقابه باید چاره‌ای اندیشیده شود که آن هم منوط به همین مبحث آمایش سرزمین است.

لاریجانی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان شرکت کارخانه‌های واگن پارس اراک توانایی تولید واگن‌های مترو را دارند دیگر نیازی به واردات از کشورهای مختلف نمی‌باشد و ساخت این واگن‌ها در داخل مانع خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور می‌شود.

وی در پایان در خصوص لزوم توجه به تولیدات کشاورزی و صنعتی، تاکید کرد: محصولات پسته زرندیه ارز آوری قابل توجهی دارد و باید با کمک وزارت نیرو مشکل کمبود آب این باغات را حل کنیم.

گفتنی است در ابتدای این دیدار نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات و کمبودهای حوزه انتخابیه خود از جمله، کمبود آب و موضوع حقابه، کاهش شدید کشت محصولات کشاورزی، استاندارد نبودن جاده‌ها، آلودگی هوا به دلیل کارخانه‌های صنعتی، بالا بودن نرخ بیکاری، تعطیلی برخی از کارخانه‌ها، عدم حمایت مالی از تولید‌کنندگان و اجرایی نشدن مصوبات استانی رئیس‌جمهور پرداختند.

کد مطلب 1714510

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