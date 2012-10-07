تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان واستادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان عصر یکشنبه دراعتراض به هتک حرمت پیامبر اعظم(ص) در صحن این واحد تجمع کردند.

فریمان ابراهیم زاده، رییس دانشگاه آزاد شیروان طی سخنانی این اقدام موهن را محکوم و نشانه‌ای از شکست غرب عنوان کرد.



دانشجویان و اساتید شرکت کننده دراین تجمع ضمن مرثیه سرائی در مدح پیامبر، قرائت قران کریم و سخنرانی پیرامون شخصیت پیامبر، با صدور بیانییه ای اعتراض خود را به این حرکت وهتک حرمت اعلام کردند.

پیش از این نیز مردم مسلمان خراسان شمالی در مناسبت‌های مختلف در اعتراض به توهین‌های صورت گرفته راهپیمایی و تظاهرات کرده و به این طریق انزجار خود را از این اقدام صهیونیستی آمریکایی اعلام کرده بودند.

24 شهریور ماه پس از برگزاری نماز جمعه در تمامی شهرهای خراسان شمالی راهپیمایی و تظاهرات مردمی انجام شده و مردم استان این حرکت مذموم را محکوم کردند.

همچنین در 27 شهریور ماه نیز طلاب و روحانیون خراسان شمالی در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم، حضرت محمد(ص) در تجمعی اعتراض آمیز، ضمن ابراز انزجار از این اقدام، محاکمه عاملان آن را خواستار شدند.