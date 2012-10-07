حجم ذخیره آب سد سفیدرود به 500 میلیون متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان؛ حجم آب ورودی به سد سفیدرود در سال آبی سال 90 - 91 ، دو هزار و 760 میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با سال آبی قبل 94 درصد افزایش و نیز در مقایسه با دوره طولانی مدت 37 درصد کاهش حجم آب را نشان می دهد.

همچنین در سال آبی گذشته از مجموع هزار و 980 میلیون متر مکعب آب مصارف، هزار و 480 میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی، 100 میلیون متر مکعب برای آشامیدنی، 34 میلیون متر مکعب در بخش صنعت، 366 میلیون مترمکعب برای مصارف زیست محیطی و سایر موارد استفاده شد.

هم اکنون نیز در پایان نیمه نخست مهر ماه 91 حجم آب مخزن سد سفیدرود 500 میلیون متر مکعب است که نسبت به سال آبی گذشته و در زمان مشابه با 382 میلیون متر مکعب ذخیره آب 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

سد سفیدرود با حجم ذخیره هزار و 77 میلیون متر مکعب یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب در مصارف کشاورزی، صنعت، آشامیدنی و زیست محیطی در استان گیلان به شمار می رود.

اختصاص سبد بهداشتی برای سالمندان

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گیلان از اختصاص سبد بهداشتی برای سالمندان خبرداد و افزود: با توجه به اینکه 10 در صد از جمعیت استان سالمند هستند و در معرض آسیبهای جسمی و روحی ناشی از سالمندی قرار دارند.

ساسان شکری از تخصیص 15 میلیون و 500 هزار تومان برای سالمندان اشاره کرد و اظهارداشت: از این میزان 10 میلیون تومان برای کلاسهای آموزشی سالمندان و پنج میلیون و 500 هزار تومان برای تجلیل از 55 سالمند توانمند در قالب کمک مالی 100 هزار تومانی به هر نفر در سطح استان اختصاص یافته است.

وی یادآورشد: در حال حاضر 82 هزار و 900 خانوار معادل 74 درصد از مددجویان و سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان در قالب طرح حمایتی شهید رجایی هستند.

افزایش 54 درصدی کشف تخلفات مربوط به آرد و نان در گیلان

در راستای رعایت حقوق شهروندی و لزوم افزایش نظارت بر مراکز عرضه کالا و خدمات، نانوایی های استان ازسوی ضابطان تعزیرات حکومتی مورد بازرسی و نظارت قرار گرفتند.

این بازرسی ها که از سوی بازرسان و کارشناسان سازمان صنعت، معدن وتجارت، مراکز بهداشت و با حضور نماینده تعزیرات حکو متی در سطح استان در طول سال بعمل می آید و تخلفات بهداشتی شاغلان و محیط کار، گرانفروشی، کم فروشی، استفاده از جوش شیرین و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.

دراین زمینه طی شش ماهه نخست سال جاری 744 واحد متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات حکو متی و‌ آراء مناسب در خصوص متخلفان صادر شد.