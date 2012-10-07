ارتش سوریه فراتر از تصور برخی عمل کرد / غرب به عواقب ماجراجویی بیندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "میخائیل روشین" گفت : نبردهای اخیر سوریه به خوبی آمادگی بیش از حد تصور ارتش سوریه را آشکار کرد.

تحلیلگر موسسه شرق شناسی وابسته به آکادمی علوم روسیه افزود: غرب باید قبل از هر تصمیمی درباره دخالت نظامی در سوریه به خوبی فکر کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نظامی در سوریه انجام نخواهد شد.

از سوی دیگر پایگاه روسیا الیوم در گزارشی به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت : عربستان سعودی و قطر طی ماههای گذشته به حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح سوری ادامه داده اند، اما سلاح سنگین به آنها نداده اند.

این نشریه آمریکایی نوشت : مسئولان این دو کشور به علت هشدار آمریکا سلاح سنگین به گروههای مسلح سوری نداده اند.

خالد بن محمد العطیه به این روزنامه آمریکایی گفته است : نظام سوریه با کلاشینکف سرنگون نمی شود و باید سلاحها سنگین به مخالفان داده شود ،اما این منوط به موافقت آمریکا و سازمان ملل دارد.

روسیا الیوم می نویسد: مسئولان سعودی درگفتگو با روزنامه آمریکایی قرار دادن چراغ سبز درباره ارسال سلاح به سوریه را منکر شده اند.

نشریه آمریکایی می نویسد: بسیاری از مسئولان سعودی و قطری امروز نگران هستند که نبرد در سوریه به مرحله غیر قابل کنترل برسد و تبعات آن برای کشورهای عربی به مراتب بدتر از افغانستان دهه هشتاد قرن گذشته باشد.

این نشریه آمریکایی بیان کرد: سعودی ها مایل به حمایت از گروههای مسلح سکولارند، اما قطری مایل به حمایت تسلیحاتی از اخوان المسلمین در سوریه هستند.