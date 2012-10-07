برنامه ریزی برای حوزه بهداشت و سلامت در قالب یک پروژه فراملی تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری ظهر یکشنبه در همایش تقدیر از بهورزان نمونه کشور اظهار داشت:حضور یک میلیون و200 هزار زائر خارجی در مشهد و نیاز آنان به حوزه سلامت، مشهد را به یک شهر فرا ملی درعرصه بهداشت و سلامت تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: شرایط شهر مشهد خاص و ویژه است و نمی توان به مشهد تنها از منظر مادی نگاه کرد و حضور زائران از حوزه خلیج فارس وآسیای میانه و مسائل بهداشتی آنان در کنار مسائل فرهنگی و زیارتی باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: چه پیامی می تواند برای گردشگر وزائر خارجی بیشتر از موفقیت و پیشرفت ایران در عرصه سلامت تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه در مشهد یک میلیون حاشیه نشین زندگی می کند افزود: اغلب ساکنان حاشیه شهر مشهد مهاجران خارجی هستند که با عشق به امام رضا(ع) در حاشیه سکونت گزیده اند.

شبستری تصریح کرد: این گروه خدمات ویژه ای می خواهند و پروژه رسیدگی به بهداشت حاشیه مشهد یک پروژه فرا ملی است.

وی بیان کرد: 172 خانه بهداشت دیگر در روستاها تاسیس شد تا تمام روستاهای بالای 100 خانوار مرکز بهداشت داشته باشند وتجهیز آنان نیز صورت گرفته است.

وی با تاکید بر تعامل بین بخشی در دستگاهها برای توسعه بهداشت در مشهد افزود: همکاری بین بخشی خوبی با استانداری و شهرداری انجام شده است و طرح خانواده پایدار در شهر مشهد در حال اجرا است که آموزش‌های حوزه سلامت آن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برنامه پزشک خانواده در مشهد موفق بوده است و زیرساخت‌های لازم در استان خراسان‌رضوی برای اجرای این برنامه آماده است.

شبستری از شروع برنامه پزشک خانواده به صورت رسمی در آینده ای نزدیک در خراسان رضوی خبر داد.