زمینه انتقال پیام "وارش" در دانشگاهها فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین ابراهیمیان در نشست مشترک با روابط عمومی های دانشگاه آزاد و جشنواره وارش بر هرچه با شکوه برگزار شدن جشنواره وارش تاکید کرد.

وی افزود: امروزه تاثیرگذاری فیلم های کوتاه به مراتب بیشتر از فیلم های بلند بوده چرا که مخاطبان ،پیام فیلم های کوتاه را سریع و به درستی دریافت می کنند.

ابراهیمیان بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم جشنواره ملی فیلم کوتاه وارش، انتقال پیام فرهنگی این جشنواره به مخاطبان سراسر کشور بوده نیاز است از فیلم هایی که نمایش آنها تاثیرگذاری زیادی در سطح جامعه دارد استفاده شود.

وی محیط دانشگاه ها را بستر مناسبی برای انتقال پیام فرهنگی وارش به دانشجویان و نسل جوان جامعه برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه آزاد بابل آماده هر نوع همکاری و مشارکت با عوامل اجرایی جشنواره وارش است.

ابراهیمیان با تقدیر از حمایت های همه جانبه امام جمعه بابل بیان داشت: یکی از ویژه گی های بارز و موفق هفتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش ،حمایت و نظارت کامل حجت الاسلام روحانی بر چگونگی روند اجرای این جشنواره است که به طبع همه مدیران دستگاه های اجرایی از جمله روسای دانشگاه ها با پیروی از امام جمعه بابل از این جشنواره حمایت می کنند.

