شورای چهارم ساری 13 نفره خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر اسلامی ساری افزود: در دور آتی ، شورای شهر ساری و شش عضو علی البدل خواهد داشت که جمع اعضای و علی البدل این شورا به 19 نفر می رسد و این امر بدون تردید باعث افزایش ظرفیت این نهاد خواهد شد.

وی افزود: افزایش تعداد اعضای شورای شهر مرکز استان علاوه بر افزایش توانمندیها و گسترش حوزه اثر گذاری شورا، امکان ورود تعداد بیشتری از نخبگان به پارلمان محلی را فراهم خواهد کرد و در مجموع به نفع شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با بیان این که در دوره آینده شرایط مناسب تری برای حضور افراد واجد شرایط و علاقمند در نهاد مردمی شورا فراهم خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: هر کس هدف خدمت صادقانه به مردم خوب و صبور و قدرشناس ساری را دارد در انتخابات آینده شورا موفق باشد.

وی به حضور بازرسان در شورای شهر جهت رسیدگی به مسایل مالی و غیر آن اشاره و تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از روسای شوراها از حضور بازرسان ابراز ناخرسندی می کنند اما بنده از آن استقبال می کنم چون معتقدم این افراد کار ما را تسهیل کردند.

نقیبی یادآور شد میزان ایرادات کمیته انطباق فرمانداری به مصوبات شورا افزایش یافت و اگر این ایرادها قانونی نیست بلکه شکلی است ولی رسیدگی به آنها جهت تسریع در کارهای مردم ضروری است.

وی پیشنهاد کرد: برای کاستن از ایرادات کمیته انطباق و کاهش مصوبات غیر ضروری در مواردی که مصوبه شورا ضرورتی ندارد به شهردار تفویض اختیار شود.

درپایان جلسه اعضای شورا به بررسی و رفع ایراد تعدادی از همین قبیل مصوبات پرداختند .