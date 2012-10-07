مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای کاهش بیمه بیکاری

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نشست امروز کلیات طرحی درباره تامین قیر پروژه های پیمانکاران بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح اصلاحیه قانون بودجه 91 بود. چرا که با توجه به افزایش قیمت قیر در بودجه رقم دیگری پیش بینی شده بود اما به دلیل وضعیت اقتصادی اخیر دوباره اصلاحیه ای صورت گرفت و مقرر شد دولت بودجه خرید قیر را در اختیار وزارت خانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور بگذارد.

وی افزود: این طرح پس از تصویب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای تصویب نمایندگان به صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در نشست امروز لایحه بیکاری که توسط دولت ارائه شده بود به دلیل برخی ضعف ها رد شد.

وی گفت: دولت در لایحه خود مدت 56 ماه برخورداری افراد از بیمه بیکاری را که مجلس در نظر گرفته بود به 36 ماه کاهش داده بود که این اقدام با مخالفت کمیسیون روبرو شد.

اسداللهی در خصوص بررسی تحقیق و تفحص از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: این موضوع قرار است فردا در کارگروه ویزه ای بررسی و پس از ارائه نظر کارشناسی این کارگروه در صحن کمیسیون مطرح شود

