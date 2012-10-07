399 کیلومتر خطوط شبکه فشار ضعیف و متوسط در گیلان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید طالبی عصر امروز در جمع مدیران استان اظهارداشت: درشش ماهه نخست سال جاری بیش از 280 کیلومتر خطوط شبکه فشارضعیف و 119 کیلومتر خطوط شبکه فشار متوسط 20 کیلوولت هوایی - زمینی و کابل خود نگه دار برای 51 هزار و 524 مشترک جدید و رفع ضعف برق تعدادی از مشترکان قبلی شهری و روستایی در تمامی مناطق استان احداث شد.

وی اظهارداشت: همچنین دراین مدت 9 روستا از مناطق محروم و صعب العبور استان به شبکه سراسری برق پیوستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: همچنین در سال جاری 367 دستگاه ترانسفورماتورهوایی، زمینی و کمپکت با ظرفیتهای مختلف در مجموع 76 هزار و 321 کیلوولت آمپر نصب و افزایش قدرت داده شد و بیش از 194 کیلومتر شبکه معابر هوایی و زمینی برای روشنایی معابر درسطح شهر و روستا ساخته شد.



وی افزود: برای مجموع شبکه روشنایی معابر مزبور پنج هزار و 135 دستگاه چراغ لاک پشتی نصب شده است.

طالبی ادامه داد: حداکثر پیک بار( اوج مصرف برق ) همزمان شهرها و بخش های کل استان در مرداد ماه امسال برابر هزار و 25 مگاوات بود.

وی همچنین از مشترکان خواست به جهت پایداری شبکه ها و کاهش هزینه های برق مصرفی در زمان اوج مصرف برق از ساعت 18 تا 22 از لوازم برقی پرمصرف مانند لباسشویی، جاروبرقی و اتوی برقی کمتراستفاده کنند و با استفاده از لامپهای کم مصرف و مهتابی برای روشنایی و همچنین با پرداخت به موقع بهای برق مصرفی با استفاده از یارانه های انرژی ضمن کمک به اقتصاد خانواده خود، شرکت توزیع نیروی برق گیلان را در انجام هر چه بهتر وظایف و خدمات یاری تا با تعمیرات به موقع شبکه های برق رسانی و بر طرف کردن ضعف برق مناطق، برقی مطمئن، دائم و با ولتاژ مناسب در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان یادآورشد: درحال حاضر بیش از یک میلیون و 100 هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق استان بهره مند هستند.