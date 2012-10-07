کابینه 10 نفره لیبی به کنگره ملی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، مصطفی ابوشاقور عصر امروز کابینه کوچک متشکل از ده وزیر را معرفی کرد.

وی علاوه بر نخست وزیری، ریاست نهاد دیپلماتیک لیبی را نیز بر عهده دارد و عبدالسلام جاب الله الصالحین وزیر دفاع، عاشور سلیمان شوایل وزیر کشور و یوسف خربیش وزیر دادگستری و آشتی ملی هستند.

این کابینه همچنین شامل وزارتخانه های بهداشت، حکومت محلی، دارایی، اقتصاد، آموزش و پرورش، مسکن و مشاغل عمومی است.

ابوشاقور برای خود تنها یک معاون که الحرمین محمد الحرمین است را برگزیده است

ابوشاقور در سخنانی اعتراف کرد که فهرست اولیه ای که قبلا به پارلمان ارائه کرده بود دارای مشکلاتی بود. وی همچنین به برخی فشارها از سوی گروههای سیاسی و مستقل اشاره کرد.