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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۷

طاهرخانی:

برپایی نمایشگاه کتاب مهمترین حرکت فرهنگی استان قزوین است

برپایی نمایشگاه کتاب مهمترین حرکت فرهنگی استان قزوین است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: برپایی نمایشگاه کتاب مهمترین حرکت فرهنگی در استان بشمار می رود که می تواند در ارتقاء سطح علمی و کتاب خوانی مردم نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز یکشنبه در آئین گشایش هشتمین نمایشگاه کتاب استان قزوین گفت: برپایی نمایشگاههای کتاب در افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی نقش مهمی ایفا می کند.

وی افزود: با همکاری مسئولان استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون هشت نمایشگاه کتاب در استان برگزار شده که این حرکت فرهنگی مورد استقبال علاقمندان و جوانان قرار گرفته است.
 
این مسئول بیان کرد: در نمایشگاه امسال 12 ناشر استانی در 210 غرفه کتب و انتشارات خود را عرضه کرده اند و تخفیف 20 تا 40 درصدی می تواند نیاز بسیاری از کتاب دوستان را تامین کند.
 
طاهرخانی یادآورشد: همانگونه که جسم انسان نیازمند تغذیه برای تداوم حیات و سلامتی است روح نیز به مطالعه برای تغذیه نیازمند است که باید شرایط راحت برای تامین آن در جامعه فراهم شود.
کد مطلب 1714527

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