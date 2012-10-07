برپایی نمایشگاه کتاب مهمترین حرکت فرهنگی استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی روز یکشنبه در آئین گشایش هشتمین نمایشگاه کتاب استان قزوین گفت: برپایی نمایشگاههای کتاب در افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی نقش مهمی ایفا می کند.

وی افزود: با همکاری مسئولان استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون هشت نمایشگاه کتاب در استان برگزار شده که این حرکت فرهنگی مورد استقبال علاقمندان و جوانان قرار گرفته است.

این مسئول بیان کرد: در نمایشگاه امسال 12 ناشر استانی در 210 غرفه کتب و انتشارات خود را عرضه کرده اند و تخفیف 20 تا 40 درصدی می تواند نیاز بسیاری از کتاب دوستان را تامین کند.

طاهرخانی یادآورشد: همانگونه که جسم انسان نیازمند تغذیه برای تداوم حیات و سلامتی است روح نیز به مطالعه برای تغذیه نیازمند است که باید شرایط راحت برای تامین آن در جامعه فراهم شود.