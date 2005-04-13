قهرماني ايران در مسابقات جهاني ژنو، برگ زرين ديگري به افتخارات جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد

دكتر مصطفي قلي زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : در مسابقات بين المللي اختراعات و نوآوري هاي ژنو، تمامي كشورهاي صاحب علم دنيا حضور داشتند و به همين دليل سطح اين مسابقات بسيار بالا بود.

وي تصريح كرد : در ميان تعجب همه تيم هاي شركت كننده در اين مسابقات، تيم اعزامي ايران بسيار خوش درخشيد. بچه هاي تيم ايران با كسب بيش از 40 مدال افتخاري ديگر نصيب نظام جمهوري اسلامي ايران كردند. ضمن اينكه پس از كسب اين تعداد مدال توسط تيم اعزامي ايران، نگاه ساير كشورهاي دنيا به سطح علم و دانش در ايران تغيير يافت و همه كشورها از ايران به عنوان كشوري صاحب علم ياد مي كردند.

دكتر مصطفي قلي زاده در زمينه اختراع خود افزود : من با ارائه دستگاه مغناطيسي كننده حلال ها توانستم مدال طلاي اين مسابقات را دريافت كنم.