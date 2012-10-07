توسعه کشاورزی اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بامداد عصر امروز در نشست بررسی مشکلات این شهرستان افزود: استمرار و رونق بخشی فعالیتهای کشاورزی ضمن جذب فارغ‌ ‌التحصیلان باعث کاهش دامنه بیکاری در جامعه خواهد شد.

وی بر ضرورت تدوین طرح ها و برنامه‌های ویژه‌ ای برای توسعه بخش کشاورزی منطقه تاکید کرد و اظهارداشت: اجرای طرح ‌های مختلف و متنوع بستر لازم برای سرمایه‌ گذاری در توسعه کشاورزی را فراهم کرده و همینطور در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیار موثر است.

فرماندار رضوانشهر در ادامه با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در ایجاد بستر اشتغال گفت: تاسیس این شهرک ها در سراسر کشور رویکردی بسیار مطلوب و قابل توجه در زمینه اشتغالزایی برای متخصصان و متقاضیان کار است.

وی افزود: ایجاد شرکت ‌های صنعتی در فراهم کردن فرصت‌ های شغلی و اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار می‌ تواند در دو حوزه زیرساختی و مدیریتی دولت نیز موثر واقع شود.

بامداد با تاکید براینکه هدف دشمن ایجاد مشکلات در بازار خرید و فروش مردم و رکود در تولیدات داخلی ایران است، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب در برابر توطئه دشمن ایده " اقتصاد مقاومتی " را را طرح کرده اند.

وی اقتصاد مقاومتی را به مثابه گذار از اقتصاد وابسته و غیرپویا به یک اقتصاد خود اتکا و پویا دانست و یادآورشد: در این اقتصاد سه ضلع مسئولان، وضعیت موجود اقتصاد و مردم مهمترین ارکان این اقتصاد را تشکیل می دهند.