عضو کمیسیون انرژی گفت:طرحی در خصوص اصلاح بودجه سال 91 برای تامین قیر آسفالت راههای روستایی و شهری در کشور از طریق فروش اموال نیروگاهها ، پالایشگاهها و وزارت نیرو در نشست امروز کمیسیون مطرح شد که اعضا آن را رد کردند.