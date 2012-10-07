مهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح یک فوریتی الحاق یک بند به جزء (3-24) قانون بودجه سال 91 مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این طرح در خصوص اصلاح بودجه سال 91 برای تامین قیر آسفالت راههای روستایی و شهری در کشور از طریق فروش اموال نیروگاهها ، پالایشگاهها و وزارت نیرو بود که اعضای کمیسیون انرژی آن را رد کردند.
وی افزود: همچنین لایحه یک شوری دریافت عوارض برق تجدیدپذیر نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت که اعضای کمیسیون ، این طرح را نیز رد کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین قرار بود مجید نامجو وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوال عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان در مجلس حضور پیدا کند که وی در جلسه کمیسیون حضور پیدا نکرد.
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