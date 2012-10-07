عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت : در جلسه امروز رحیم ممبینی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص بودجه وزارت بهداشت و درمان در سال 91 توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در این جلسه تاکید کردند 10 درصد از بودجه هدفمندی یارانه ها که در مرحله اول باید به موضوع سلامت اختصاص پیدا می کرد تخصیص داده نشده و در زمان فعلی لازم است که این قانون اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نمایندگان در این نشست بر تخصیص ارز برای واردات داروهای اساسی تاکید داشتند گفت: ممبینی در این نشست مطرح کرد که 95 درصد از بودجه بخش دارو تخصیص داده شده و در زمان فعلی نیز ارز مورد نیاز برای واردات داروهای اساسی تامین خواهد شد.

رستمیان با بیان اینکه موضوع پزشک خانواده از دیگر مواردی بود که در نشست امروز مطرح شد گفت: نمایندگان در این نشست از رحیم ممبینی سئوال کردند چرا طرح پزشک خانواده تنها در 4 شهرستان اجرایی شده که وی در پاسخ گفت: اگر منابع بیشتری تخصیص یابد این طرح در سایر شهرستانها هم اجرایی می شود. معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید داشت کمبود منابع از مهمترین مشکلات اجرای طرح پزشک خانواده است.