دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع انجام خواهد شد

علی محمد بزرگواری در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره کرد و گفت: در نشست عصر امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مواد ۴۶ و ۴۷ طرح جامع منابع طبیعی وآبخیزداری کشور به تصویب کمیسیون رسید.

وی گفت: بر اساس این دو ماده، هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرزنشینان انجام خواهد شد.

بزرگواری تاکید کرد: همچنین قرار است کمیسیون کشاورزی فردا بعد از ظهر جلسه ای مشترک با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص مشکلات بخش کشاورزی و صنایع وابسته برگزار کند.

