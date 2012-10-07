  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۵

کمیسیون کشاورزی تصویب کرد:

دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع انجام خواهد شد

دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع انجام خواهد شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ طرح جامع منابع طبیعی وآبخیزداری کشور که در این کمیسیون به تصویب رسید هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرزنشینان انجام خواهد شد.

علی محمد بزرگواری در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره کرد و گفت: در نشست عصر امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مواد ۴۶ و ۴۷ طرح جامع منابع طبیعی وآبخیزداری کشور به تصویب کمیسیون رسید.

وی گفت: بر اساس این دو ماده، هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی مرزی با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرزنشینان انجام خواهد شد.

بزرگواری تاکید کرد: همچنین قرار است کمیسیون کشاورزی فردا بعد از ظهر جلسه ای مشترک با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص مشکلات بخش کشاورزی و صنایع وابسته برگزار کند.
 

کد مطلب 1714539

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