تحریف انقلاب بحرین توسط رسانه های عربی/ تثبیت دیکتاتوری در بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، علی مشمیع، شامگاه یکشنبه در همایش بحرین مقاومت مظلوم که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان نمونه رسانه های عربی وقتی یک جوان با گلوله کشته می شود می گویند آن را تروریست ها کشتند.

وی ادامه داد: در مقابل رسانه های غربی نیزدر قبال انقلاب بحرین سکوت و تجاهل کرده و به گونه ای برخورد می کنند که انگار اتفاقی در این کشور روی نداده است.

آمریکا به کشورهای مظلوم دست اندازی می کند

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نظام غربی و در راس آن آمریکا در همه امور کشورهای سوریه و بحرین دخالت می کنند چرا که این کشورها برای ابرقدرت ها منافع زیادی را در بردارند.

وی ادامه داد: آمریکا با ادعای دفاع از حقوق انسان ها، کمک به مردم برای دموکراسی و برقراری عدالت در امور کشورهای مظلوم برای رسیدن به منافع خود دخالت و دست اندازی می کند.

وی با اشاره به تفاوت های مبارزه در بحرین و سوریه بیان کرد: در سوریه عده ای تلاش می کنند تا به زعم خود دموکراسی را در این کشور فراهم کنند اما در این کشور دولت و نظام سیاسی معارضان اصلی استعمارگران هستند.

وی تصریح کرد: با همین ادعاها آمریکایی ها در بحرین دخالت می کنند و دیکتاتوری را بوجود می آوردند اما مردم خواستار دموکراسی هستند.

وی افزود: در سوریه با این مبنا و شعار که هدف، مسئله را توجیه می کند و به بهانه برقراری دموکراسی گروه های متعددی از سوی آمریکا و اسرائیل مسلح شدند و مورد حمایت قرار گرفته اند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: این گروه های مسلح علیه دولت سوریه و ایجاد ناامنی به شدت اقدام می کنند.

وی عنوان کرد: در سوریه واجب است که گرو ه های مسلحی وجود داشته باشند اما در بحرین حرام است که حتی از خود دفاع کنند.

کشتار مردم بحرین



وی با بیان اینکه در بحرین تلاش می شود تا مردم را مجبور کنند که از راه حل سیاسی برای حل بحران خود استفاده کنند، افزود: آمریکایی‌ها در این کشور هرگونه حرکتی که علیه حکومت مرکزی انجام شود را به شدت سرکوب می کنند.

وی با بیان این مطلب که در بحرین رژیم آل خلیفه رهبران را به زندان می برد وبه مردم شکنجه و ظلم می کند، افزود: آمریکا با کمک آل خلیفه و آل سعود با کشتار مردم بحرین و خراب کردن مسجد به دنبال ثبیت حکومت دیکتاتوری در این کشور است.

وی با بیان این مطلب که انقلاب بحرین مبتنی بر قوت ذاتی مردم است، گفت: این ملت با اعتقاد و باور به خدا علی رغم تمامی شکنجه ها اعتقاد دارد آل خلیفه و آمریکا سرکوب می شوند و پیروزی نزدیک است.

این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: مردم بحرین عادت کردند سالها با دیکتاتوری و کشتار زندگی کنند و حق هیچ‌گونه اعتراضی در برابر جنایات و زیاده‌خواهی‌های آل خلیفه و آل سعود نداشته باشند و این موضوع را تاریخ اثبات می کند.

سکوت در برابر اشغالگری



وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نمی شود ملتی را پیدا کرد که با اشغالگری در کشور خود کنار بیاید و یا نسبت به تجاوز به نوامیس خود سکوت کند و این امر برایش عادی شود.

وی ادامه داد: همچنین نمی توان مردمی را پیدا کرد که دولت به مقدسات و عقاید بی حرمتی کند و مردم در قبال این توهین ها و بی حرمتی ها سکوت کنند.