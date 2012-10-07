جدیدترین حمله صهیونیستها به غزه/ 10 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، "اشرف القدره " سخنگوی وزارت بهداشت دولت منتخب فلسطین از زخمی شدن 10 فلسطینی در اثر حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به منطقه ای در جنوب غزه خبر داد.

وی با تکذیب گزارشهای اولیه درباره شهادت یک فلسطینی افزود: حال دو نفر از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است زیرا ساق پای یکی از آنها قطع شده و دیگری نیز علاوه بر قطع شدن ساق پایش، دچار سوختگی شدید شده است.

القدره بیان کرد: دو مجروح که شرایطی وخیمی داشتند به بیمارستان اروپا و شفاء و بقیه به بیمارستان محلی در رفح منتقل شده اند.



این در حالی است که منابع امنیتی فلسطین قبلا اعلام کرده بودند که در اثر حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه البرازیل در رفح در جنوب غزه یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده اند.