تعطیلی یک واحد پزشکی غیر مجاز از سوی تعزیرات حکومتی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، این واحد پخش دارو به رغم نداشتن مسئول فنی فعالیت داشت که با توجه به اهمیت خدمات و استفاده انسانی داشتن داروها و احراز تخلف منجر به صدور رای به تعطیلی واحد شده است.

برگزاری نشست ویژه تخصصی کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی در رشت

چهارمین نشست ویژه تخصصی کنگره شعر مقاومت بین ‌الملل اسلامی با حضور بیش از یک صد شاعر و ادیب استان در رشت برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان امروز در این همایش بحث بیداری اسلامی را نتیجه مقاومت و پایداری مردم ایران دانست و افزود: پایداری مردم ایران به الگوی جهانی تبدیل و پس از سه دهه تلاش نتیجه داده است.

حمید نیکرو اظهارداشت: بیداری اسلامی در دو سال اخیر اتفاق افتاده و این موج انسانی حتی فراتر از جهان اسلام گسترش پیدا کرده است.

وی همچنین رسالت انقلاب اسلامی را حمایت از مستضعفان جهان، حمایت از خیزش‌ ها، قیامهای دینی و اسلامی دانست و گفت: تکلیف و مسئولیت مزبور موجب فعالیت گروه‌ ها و مخاطبان آزاده جهان به ‌ویژه در دنیای اسلام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ابزار هنر را یکی از راه ‌های ماندگاری مقاومت اسلامی و پایداری آن و همچنین فرهنگ شدن پایداری در مقابل سلطه‌ گران، ظلم و بی‌ عدالتی عنوان کرد و یادآورشد: ابزار هنر ماندگارترین شیوه برای امر مقدس مقاومت در مقابل جور و ستم است.

اعلام نتایج نهایی تربیت ممتحن روخوانی و روانخوانی قرآن کریم درگیلان

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی گیلان از اعلام نتایج نهایی دوره تربیت ممتحن روخوانی و روانخوانی قرآن این استان خبرداد و گفت:در رشته روش تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن سیده فرزانه جلیلی، شهلا مولایی و طاهره طاعتی از بندرانزلی، مریم عابدینی و مونا عابدینی از لنگرود، لیلا قربانعلی زاده، سکینه قربانعلی‌زاده، زهرا رحیم دل، احیا شعبانی و زهرا رضایی از رشت و آسیه تاش‌ پور از لاهیجان موفق به کسب نمره قبولی شدند.

امیر حجت مرادی افزود: سیده فرزانه جلیلی از بندرانزلی، سکینه قربانعلی زاده از رشت، سمیه رضایی از رودبار و مونا عابدینی از لنگرود در رشته قرائت آزمون‌ های سه گانه موفق به کسب نمره قبولی شدند.

وی یادآور شد: قبول شدگان از 15 مهرماه امسال به عنوان ممتحنان مجاز در رشته‌ های فوق در اخذ آزمون ‌های شفاهی دوره ‌های تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن با سازمان دارالقرآن الکریم و اتحایه مؤسسات قرآنی همکاری خواهند داشت.

3700 هکتار زمین آماده واگذاری برای متقاضیان کشاورزی در استان

استاندار گیلان با بیان اینکه 9 هزار و 233 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان ایجاد اشتغال بخش کشاورزی شناسایی شده است، گفت: سه هزار و 700 هکتار از این زمین ها آماده واگذاری در بخش های زراعت، باغبانی و شیلات است.

کیهان هاشم نیا افزود: سازمان منابع طبیعی جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در زمینه فراهم کردن شرایط واگذاری زمین ها بیشتر تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سه هزار و 500 طرح از ابتدای امسال تاکنون به ارزش 162 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند، اظهارداشت: از طرح های مورد معرفی به بانکها شهرستان آستارا با 58 درصد، ماسال با 56 درصد و فومن با 42 درصد عقد قرار داد نسبت به سهم تعیین شده خود بهترین عملکرد را داشته اند.

استاندار گیلان یادآورشد: در مجموع نیز از ابتدای امسال تاکنون هزار و 355 طرح معادل 24 میلیارد تومان تسهیلات را دریافت کرده اند.