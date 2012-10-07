دورتموند در خانه هانوفر متوقف شد/شکست فرانکفورت مقابل مونشن گلادباخ

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که برای کاهش اختلاف امتیاز خود با بایرن مونیخ صدرنشین چشم به سه امتیاز بازی مقابل هانوفر داشت، بازی برده مقابل این تیم را با نتیجه تساوی یک بر یک پشت سر گذاشت.

در این بازی که در ورزشگاه AWD شهر هانوفر برگزار ابتدا تیم دورتموند با گلزنی روبرت لواندوفسکی در دقیقه 26 از میزبان خود پیش افتاد اما با گل دقیقه 86 مامی بیرام دیوف کار دو تیم به تساوی کشیده شد.

- نتایج دیدارهای روز سوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان به شرح زیر است:

* مونشن گلادباخ 2 - اینتراخت فرانکفورت صفر

* هانوفر یک - دورتموند یک

* اشتوتگارت 2 - بایرلورکوزن 2

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 21 امتیاز

2- اینتراخت فرانکفورت 16 امتیاز

3- شالکه 14 امتیاز

4- دورتموند 12 امتیاز

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16- آگسبورگ 5 امتیاز - تفاضل گل 6-

17- ولفسبورگ 5 امتیاز - تفاضل گل 11-

18- گروترفورث 4 امتیاز