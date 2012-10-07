دشمنان به دنبال انحراف انقلاب بحرین از مسیر اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مدهون، شامگاه یکشنبه در همایش بحرین مقاومت مظلوم در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه ظلمی که نسبت به ملت و انقلاب بحرین صورت گرفته ظلمی جهانی است، افزود: ملت ایران همواره از انقلاب بحرین حمایت کرده و همواره پشتیبان این ملت مظلوم بوده اند.

این مبارز بحرینی ادامه داد: ملت ایران آنگونه که باید نسبت به حرکت و جنبش مردم بحرین آگاهی و اطلاع ندارند که این امر ناشی از ضعف اطلاع رسانی رسانه های عربی است.

وی با بیان اینکه انقلاب های متعددی در بحرین روی داده اما آنچه که انقلاب امروز مردم بحرین را متمایز کرده جنبه اسلامی بودن آن است.

وی یادآور شد: انقلاب مردم بحرین همراه با بیداری اسلامی است چرا که بعد از پیروزی انقلاب ایران روی داده و متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: هدف مردم بحرین در این مبازره و انقلاب سرکوب دشمنان و برقراری عدالت در این کشور است و هرگز در این مسیر متوقف و منحرف نخواهد شد.