پیروزی منچستریونایتد و تاتنهام/ لیورپول در خانه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد که هفته گذشته مقابل تاتنهام با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داده بود، یکشنبه شب در ورزشگاه سنت جیمز پارک به مصاف نیوکاسل رفت و موفق شد با سه گل میزبان خود را از پیش رو بردارد.
برای من یونایتد در این دیدار خارج از خانه جانی ایوانز (8)، پاتریس اورا (16) و تام کلورلی (71) موفق به گلزنی شدند. پیروزی در این بازی منچستریونایتد را 15 امتیازی کرد و به رده دوم جدول فرستاد.
- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس به شرح زیر است:
* ساوتهمپون 2 - فولهام 2
* لیورپول صفر - استوک سیتی صفر
* تاتنهام 2 - آستون ویلا صفر
* نیوکاسل صفر - منچستریونایتد 3
جدول رده بندی:
1- چلسی 19 امتیاز
2- منچستریونایتد 15 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- منچسترسیتی 15 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- اورتون 14 امتیاز
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18- ریدینگ 3 امتیاز - تفاضل گل 5-
19- نوریچ سیتی 3 امتیاز - تفاضل گل 12-
20- کوئینز پارک رنجرز 2 امتیاز
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