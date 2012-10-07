پیروزی منچستریونایتد و تاتنهام/ لیورپول در خانه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد که هفته گذشته مقابل تاتنهام با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داده بود، یکشنبه شب در ورزشگاه سنت جیمز پارک به مصاف نیوکاسل رفت و موفق شد با سه گل میزبان خود را از پیش رو بردارد.

برای من یونایتد در این دیدار خارج از خانه جانی ایوانز (8)، پاتریس اورا (16) و تام کلورلی (71) موفق به گلزنی شدند. پیروزی در این بازی منچستریونایتد را 15 امتیازی کرد و به رده دوم جدول فرستاد.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس به شرح زیر است:

* ساوتهمپون 2 - فولهام 2

* لیورپول صفر - استوک سیتی صفر

* تاتنهام 2 - آستون ویلا صفر

* نیوکاسل صفر - منچستریونایتد 3

جدول رده بندی:

1- چلسی 19 امتیاز

2- منچستریونایتد 15 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- منچسترسیتی 15 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- اورتون 14 امتیاز

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18- ریدینگ 3 امتیاز - تفاضل گل 5-

19- نوریچ سیتی 3 امتیاز - تفاضل گل 12-

20- کوئینز پارک رنجرز 2 امتیاز