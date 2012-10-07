به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در چارچوب هفته هفتم لالیگای اسپانیا و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه نوکمپ برگزار شد دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. در این دیدار پر هیجان ابتدا رئال مادرید پیش افتاد. در دقیقه 23 کریس رونالدو روی غفلت "دنی آلوز"، مدافع برزیلی بارسا موفق شد در محوطه جریمه صاحب توپ شود و با یک ضربه پای چپ دروازه "ویکتور والدز" را باز کند.

بعد از این گل "تیتو ویلانووا"، سرمربی آبی و اناری‌ها آلوز را که چند اشتباه فاحش در 25 دقیقه ابتدایی بازی انجام داده بود از بازی خارج کرد و "مارتین مونتویا" را به جای او به میدان فرستاد. برتری شاگردان "خوزه مورینیو" تنها هشت دقیقه به طول انجامید و "لیونل مسی"، ستاره آرژانتینی بارسا موفق شد یک لحظه از آشفتگی خط دفاع رئال استفاده کرده و با یک ضربه از فاصله نزدیک دروازه "ایکر کاسیاس" را باز کند و نتیجه را به تساوی بکشاند.

نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید اما در نیمه دوم این بارسا بود که بار دیگر فشار زیادی برای به ثمر رساندن گل برتری روی دروازه رئال وارد کرد تا اینکه لیونل مسی در دقیقه 61 روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی هر چه تمام‌تر توپ را برای دومین بار به تور دروازه کاسیاس چسباند و کاتالان‌ها را 2 بر یک پیش انداخت.

این پایان کار نبود و در دقیقه 66 "مسوت اوزیل" روی یک پاس در عمق کریس رونالدو را در موقعیت تک به تک با والدز قرار داد. ستاره پرتغالی رئال با بهره گیری از این فرصت دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند و بار دیگر نتیجه بازی به تساوی کشیده شد.

بارسا با این پیروزی 19 امتیازی شد و همچنان صدرنشین جدول رده بندی لالیگا باقی ماند، رئال مادرید نیز در فاصله هشت امتیاز این تیم برای رسیدن به رتبه‌های بالای جدول تلاش می‌کند.