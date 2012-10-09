موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگارپارلمانی مهر، با اشاره به تهیه طرح استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش اظهارداشت: دو روز پیش با معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش صحبت کردم و از اقدامات وزارتخانه در جهت حل مشکلات پرسیدم که پاسخ داد کارهایی درحال انجام است.

وی ادامه داد: معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش درخواست برگزاری جلسه مجدد با وزیر را داد که گفتم ما قبلا دو جلسه با وزیر داشته ایم و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.

نماینده بجنورد گفت: به وزیر برای حل مشکلات یا تصمیم گیری برای حل آنها یک مهلت یک هفته ای داده شده بود. البته این مهلت به اتمام رسیده اما فعلا بنا بر مصالحی که هست و شرایطی که در آن قرار داریم پیگیری طرح را متوقف کردیم تا آرامش به بازار ارز برگردد و مشکلات اقتصادی تا حدی حل شود.

ثروتی گفت: هم اکنون شرایط اقتصادی به نحوی است که طرح های استیضاح جوابگو نیست. یعنی کاری پیش نمی رود. نمونه آن طرح استیضاح وزیر ورزش بود که بعد از نیم ساعت از ورود به بررسی به دلیل لابی های دولتی و همچنین درخواست نمایندگان و شرایط اقتصادی کشور منتفی شد.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم کمی زمان بگذرد و مجددا طرح استیضاح را مطرح کنیم. درشرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که امضا کنندگان تا پایان کار، پای کار نباشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر قرار به استیضاح باشد که وضعیت اکثر وزیران بد است و زمینه استیضاح آنان در مجلس فراهم است. اما در سال پایانی دولت نمایندگان منتظر عمل به وعده ها هستند.

به گزارش مهر، برخی نمایندگان به دنبال وجود مشکلاتی در آموزش و پرورش که در گفتگو با وزیر نیز مدعی آنها شده اند، طرح استیضاح حاجی بابایی را تهیه کرده اند. این طرح 30 امضا دارد.