مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

سفر شارون به آمريكا براي لابي عليه ايران

افتتاح سد دوستي با حضور رييسان جمهور ايران و تركمنستان

سخنگوي ستاد انتخاباتي توكلي : صدا و سيما سياستهاي خاص را در حمايت از يك كانديدا دارد

آفرينش:

تغيير تاريخ آزمون استخدامي ادواري: زمان توزيع كارت و آزمون استخدامي ادواري اعلام شد

طرح سقط درماني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد

شرايط اعزام دانش آموزان برتر به خارج از كشور

ابرار:

هاشمي رفسنجاني: مردم بخواهند، مي آيم

رييس ستاد انتخاباتي توكلي تهديد به شكايت عليه صدا و سيما كرد

راه اندازي نخستين خبرگزاري تخصصي قرآن در كشور

اعتماد:

هجوم سياسي به دولت از بسر اقتصادي

در پشت درهاي بسته انجام شد: بازجويي از متهمان ورزشگاه آزادي

مجلس سقط درماني را قانوني اعلام كرد

اختلاس چند ميليارد ريالي : مدير عامل و شماري از مسوولان دخانيات بازداشت شدند



ايران:

روز گذشته توسط روساي جمهوري دو كشور افتتاح شد: سد دوستي در مرز ايران و تركمنستان

بازخواني ماجراي افزايش قيمت ميوه ؛ در جست و جوي مقصر گراني!؟

هاشمي رفسنجاني: وظيفه من بسيار جدي و سنگين است

ابتكار:

مسوولان ورزشگاه و نمايندگان ناجا متهمان حادثه ورزشگاه آزادي؛ كسي مسووليت حادثه را نمي پذيرد

حداد عادل : قصد نامزدي در انتخابات را ندارم

واگذاري سيم كارت هاي اعتباري از طريق اولويت بندي

اقتصاد پويا :

مدير عامل بانك صنعت و معدن: تمام شركت هاي بانك صنعت و معدن تا پايان شهريور واگذار مي شود

تحول بي سابقه پس از 6 ماه ركود در بورس تهران: تقاضاي خريد سهام 5/6 برابر فروش

وزير جهاد كشاورزي گراني ميوه را به گردن آب و هوا انداخت



توسعه:

چالش بر سر حادثه استاديوم آزادي ادامه دارد؛ هلي كوپتر مرگ در انتظار كه بود؟

هاشمي رفسنجاني : حرف هاي بي ربط كانديداها عامل دلسردي مردم است

در جلسه ديروز مجلس صورت گرفت: تصويب طرح سقط درماني



جام جم:

خاتمي: در سد سازي مستقل شده ايم

با اجراي طرحي از سوي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران انجام پذيرفت : شناسايي گسلهاي تهران

سخنگوي قوه قضاييه تشريح كرد: تخلفات گسترده مالي در شركت دخانيات

جمهوري اسلامي:

افتتاح سد دوستي با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان

راه آهن بافق - مشهد ماه آينده افتتاح مي شود

آيت الله هاشمي رفسنجاني: اكنون احساس وظيفه مي كنم



جهان اقتصاد:

حضور گسترده شركت هاي نفتي جهان در نمايشگاه نفت تهران

ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به مرز 5 ميليارد دلار رسيد

حرف هاي بي اعتبار براي سيم كارت هاي اعتباري

جهان صنعت :

گاز زدن به پرتقال سياسي

با حضور سيد محمد خاتمي و صفر مراد نيازاف؛ سد دوستي افتتاح شد

حضور هاشمي و خداحافظي خاتمي به قلم "پاتريك سيل"

حمايت:

با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: بهره برداري از "سد دوستي" آغاز شد

نماينده تهران: چه كساني در چهارم اسفند نقشه گراني ميوه را كشيدند؟

رييس كل دادگستري اصفهان: ساخت و ساز برج جهان نما كاملا متوقف شده است

حيات نو:

وزير بازرگاني در نشست غيرعلني مجلس: واردات تنها راه تنظيم بازار است

از ابتداي سال ؛ تعرفه اينترنت نصف شد

معاون سازمان بهزيستي: برخي از زنان خياباني افغاني هستند

خراسان :

دهه اول ارديبهشت و صف بندي هاي جديد انتخاباتي

سفر هيات آلماني به تهران و پشت پرده توافقهاي اروپا و آمريكا

11 بانك ماليات نمي پردازند

خبر:

خاتمي: اروپايي ها جدي باشند مسائل بين ما و آنها حل مي شود

سردار طلايي در خصوص حادثه ورزشگاه آزادي: در صورت ادامه فرافكني ها، ناگفته ها را مي گوييم

طرح سقط درماني در مجلس تصويب شد

دنياي اقتصاد:

در گزارش تحليلي دنياي اقتصاد بررسي شد : كارنامه يك حساب 23 ميليارد دلاري بحث داغ گراني در جلسه غير علني مجلس

جهش 124 واحدي شاخص بورس

رسالت:

وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي : اظهارات سخنگوي دولت را قبول نداريم

با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: سد دوستي به بهره برداري رسيد

محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي: شرارت جديد صهيونيستها انتفاضه سوم را در پي دارد

سياست روز:

حجتي، شريعتمداري را مقصر دانست ، شريعتمداري بانك مركزي را؛ فرافكني وزرا درباره گراني ها

گزارش سياست روز از مهاجرت 150 هزار متخصص به آمريكا : ايران؛ رتبه اول صدور نخبگان

با حضور خاتمي و نيازاف افتتاح شد: سدي براي دوستي و ملت

شرق:

معرفي متهمان پرونده ورزشگاه آزادي

سدي ميان ايران و توران

در مورد شهرك هاي يهودي نشين رخ داد: اختلاف نظر شارون و بوش

بازداشت مدير عامل شركت دخانيات ايران به اتهام كلاهبرداري

صبح اقتصاد:

جنگ ميوه اي وزير بازرگاني، مجلس و سخنگوي دولت

نرخ تعرفه اينترنت 50 درصد ارزان شد

كردبچه : حقوق كاركنان دولت كمتر از تورم بالا رفت

عصر اقتصاد:

با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: بهره برداري از سد دوستي آغاز شد

عبدالعلي زاده : مشكل بيمه مسكن حل شد

رشد 274 درصدي سپرده هاي مردمي در بانك صنعت و معدن

كارو كارگر:

سد دوستي با حضور رييسان جمهوري ايران و تركمنستان افتتاح شد؛ خاتمي: براي دفاع از هويت و منافع خود بايد قوي و نيرومند باشيم

معاون وزير صنايع: امسال بحران سيمان نداريم

هاشمي رفسنجاني: مسابقه قدرت در شان نظام اسلامي نيست



مردم سالاري:

دكتر مصطفي كواكبيان در جمع هواداران جبهه تحكيم دموكراسي شهرستان كرج: اصل هشتم قانون اساسي را با قاطعيت اجرا مي كنم

مدير عامل شركت دخانيات ايران به اتهام كلاهبرداري بازداشت شد

طرح تشديد برخورد با مسافربرهاي شخصي

همبستگي:

سردار طلايي همزمان با برگزاري سومين جلسه بازپرسي از عوامل حادثه ورزشگاه آزاد اعلام كرد: بالگرد مستقر در خروجي غربي در اختيار سيما بوده است

گزارش اختصاصي همبستگي از همايش سه روزه نظام بانكي: بانك هاي خصوصي و دولتي در چالش

با عقب نشيني سازمان محيط زيست: توقف توليد پيكان به تعويق افتاد

همشهري:

خاتمي در مراسم افتتاح سد دوستي: اگر اروپايي ها جدي باشند مساله هسته اي قابل حل است

جلسه غير رسمي مجلس براي بررسي علل گراني ميوه؛ توضيحات وزيران كشاورزي و بازرگاني نمايندگان را قانع نكرد

در جلسه ديروز شوراي شهر ؛ تثبيت نرخ خدمات شهري تصويب شد

تعرفه ارتباطات اينترنت نصف شد



هموطن سلام:

مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: كارمندان امسال هم از قافله تورم عقب ماندند

تاسيس 8 شركت جديد هواپيمايي

با حضور روساي جمهوري ايران و تركمنستان محقق شد: تحكيم دوستي با افتتاح سد دوستي

هدف و اقتصاد:

رييس جمهور: سد دوستي نماد و سمبل پيوند ايران و تركمنستان است

قاليباف: 4 ميليارد دلار ازطريق اسكله هاي غير مجاز قاچاق شد

نرخ تعرفه اينترنت 50 درصد كاهش يافت