مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:
سفر شارون به آمريكا براي لابي عليه ايران
افتتاح سد دوستي با حضور رييسان جمهور ايران و تركمنستان
سخنگوي ستاد انتخاباتي توكلي : صدا و سيما سياستهاي خاص را در حمايت از يك كانديدا دارد
آفرينش:
تغيير تاريخ آزمون استخدامي ادواري: زمان توزيع كارت و آزمون استخدامي ادواري اعلام شد
طرح سقط درماني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد
شرايط اعزام دانش آموزان برتر به خارج از كشور
ابرار:
هاشمي رفسنجاني: مردم بخواهند، مي آيم
رييس ستاد انتخاباتي توكلي تهديد به شكايت عليه صدا و سيما كرد
راه اندازي نخستين خبرگزاري تخصصي قرآن در كشور
اعتماد:
هجوم سياسي به دولت از بسر اقتصادي
در پشت درهاي بسته انجام شد: بازجويي از متهمان ورزشگاه آزادي
مجلس سقط درماني را قانوني اعلام كرد
اختلاس چند ميليارد ريالي : مدير عامل و شماري از مسوولان دخانيات بازداشت شدند
ايران:
روز گذشته توسط روساي جمهوري دو كشور افتتاح شد: سد دوستي در مرز ايران و تركمنستان
بازخواني ماجراي افزايش قيمت ميوه ؛ در جست و جوي مقصر گراني!؟
هاشمي رفسنجاني: وظيفه من بسيار جدي و سنگين است
ابتكار:
مسوولان ورزشگاه و نمايندگان ناجا متهمان حادثه ورزشگاه آزادي؛ كسي مسووليت حادثه را نمي پذيرد
حداد عادل : قصد نامزدي در انتخابات را ندارم
واگذاري سيم كارت هاي اعتباري از طريق اولويت بندي
اقتصاد پويا :
مدير عامل بانك صنعت و معدن: تمام شركت هاي بانك صنعت و معدن تا پايان شهريور واگذار مي شود
تحول بي سابقه پس از 6 ماه ركود در بورس تهران: تقاضاي خريد سهام 5/6 برابر فروش
وزير جهاد كشاورزي گراني ميوه را به گردن آب و هوا انداخت
توسعه:
چالش بر سر حادثه استاديوم آزادي ادامه دارد؛ هلي كوپتر مرگ در انتظار كه بود؟
هاشمي رفسنجاني : حرف هاي بي ربط كانديداها عامل دلسردي مردم است
در جلسه ديروز مجلس صورت گرفت: تصويب طرح سقط درماني
جام جم:
خاتمي: در سد سازي مستقل شده ايم
با اجراي طرحي از سوي مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران انجام پذيرفت : شناسايي گسلهاي تهران
سخنگوي قوه قضاييه تشريح كرد: تخلفات گسترده مالي در شركت دخانيات
جمهوري اسلامي:
افتتاح سد دوستي با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان
راه آهن بافق - مشهد ماه آينده افتتاح مي شود
آيت الله هاشمي رفسنجاني: اكنون احساس وظيفه مي كنم
جهان اقتصاد:
حضور گسترده شركت هاي نفتي جهان در نمايشگاه نفت تهران
ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به مرز 5 ميليارد دلار رسيد
حرف هاي بي اعتبار براي سيم كارت هاي اعتباري
جهان صنعت :
گاز زدن به پرتقال سياسي
با حضور سيد محمد خاتمي و صفر مراد نيازاف؛ سد دوستي افتتاح شد
حضور هاشمي و خداحافظي خاتمي به قلم "پاتريك سيل"
حمايت:
با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: بهره برداري از "سد دوستي" آغاز شد
نماينده تهران: چه كساني در چهارم اسفند نقشه گراني ميوه را كشيدند؟
رييس كل دادگستري اصفهان: ساخت و ساز برج جهان نما كاملا متوقف شده است
حيات نو:
وزير بازرگاني در نشست غيرعلني مجلس: واردات تنها راه تنظيم بازار است
از ابتداي سال ؛ تعرفه اينترنت نصف شد
معاون سازمان بهزيستي: برخي از زنان خياباني افغاني هستند
خراسان :
دهه اول ارديبهشت و صف بندي هاي جديد انتخاباتي
سفر هيات آلماني به تهران و پشت پرده توافقهاي اروپا و آمريكا
11 بانك ماليات نمي پردازند
خبر:
خاتمي: اروپايي ها جدي باشند مسائل بين ما و آنها حل مي شود
سردار طلايي در خصوص حادثه ورزشگاه آزادي: در صورت ادامه فرافكني ها، ناگفته ها را مي گوييم
طرح سقط درماني در مجلس تصويب شد
دنياي اقتصاد:
در گزارش تحليلي دنياي اقتصاد بررسي شد : كارنامه يك حساب 23 ميليارد دلاري بحث داغ گراني در جلسه غير علني مجلس
جهش 124 واحدي شاخص بورس
رسالت:
وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي : اظهارات سخنگوي دولت را قبول نداريم
با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: سد دوستي به بهره برداري رسيد
محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي: شرارت جديد صهيونيستها انتفاضه سوم را در پي دارد
سياست روز:
حجتي، شريعتمداري را مقصر دانست ، شريعتمداري بانك مركزي را؛ فرافكني وزرا درباره گراني ها
گزارش سياست روز از مهاجرت 150 هزار متخصص به آمريكا : ايران؛ رتبه اول صدور نخبگان
با حضور خاتمي و نيازاف افتتاح شد: سدي براي دوستي و ملت
شرق:
معرفي متهمان پرونده ورزشگاه آزادي
سدي ميان ايران و توران
در مورد شهرك هاي يهودي نشين رخ داد: اختلاف نظر شارون و بوش
بازداشت مدير عامل شركت دخانيات ايران به اتهام كلاهبرداري
صبح اقتصاد:
جنگ ميوه اي وزير بازرگاني، مجلس و سخنگوي دولت
نرخ تعرفه اينترنت 50 درصد ارزان شد
كردبچه : حقوق كاركنان دولت كمتر از تورم بالا رفت
عصر اقتصاد:
با حضور روساي جمهور ايران و تركمنستان: بهره برداري از سد دوستي آغاز شد
عبدالعلي زاده : مشكل بيمه مسكن حل شد
رشد 274 درصدي سپرده هاي مردمي در بانك صنعت و معدن
كارو كارگر:
سد دوستي با حضور رييسان جمهوري ايران و تركمنستان افتتاح شد؛ خاتمي: براي دفاع از هويت و منافع خود بايد قوي و نيرومند باشيم
معاون وزير صنايع: امسال بحران سيمان نداريم
هاشمي رفسنجاني: مسابقه قدرت در شان نظام اسلامي نيست
مردم سالاري:
دكتر مصطفي كواكبيان در جمع هواداران جبهه تحكيم دموكراسي شهرستان كرج: اصل هشتم قانون اساسي را با قاطعيت اجرا مي كنم
مدير عامل شركت دخانيات ايران به اتهام كلاهبرداري بازداشت شد
طرح تشديد برخورد با مسافربرهاي شخصي
همبستگي:
سردار طلايي همزمان با برگزاري سومين جلسه بازپرسي از عوامل حادثه ورزشگاه آزاد اعلام كرد: بالگرد مستقر در خروجي غربي در اختيار سيما بوده است
گزارش اختصاصي همبستگي از همايش سه روزه نظام بانكي: بانك هاي خصوصي و دولتي در چالش
با عقب نشيني سازمان محيط زيست: توقف توليد پيكان به تعويق افتاد
همشهري:
خاتمي در مراسم افتتاح سد دوستي: اگر اروپايي ها جدي باشند مساله هسته اي قابل حل است
جلسه غير رسمي مجلس براي بررسي علل گراني ميوه؛ توضيحات وزيران كشاورزي و بازرگاني نمايندگان را قانع نكرد
در جلسه ديروز شوراي شهر ؛ تثبيت نرخ خدمات شهري تصويب شد
تعرفه ارتباطات اينترنت نصف شد
هموطن سلام:
مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور: كارمندان امسال هم از قافله تورم عقب ماندند
تاسيس 8 شركت جديد هواپيمايي
با حضور روساي جمهوري ايران و تركمنستان محقق شد: تحكيم دوستي با افتتاح سد دوستي
هدف و اقتصاد:
رييس جمهور: سد دوستي نماد و سمبل پيوند ايران و تركمنستان است
قاليباف: 4 ميليارد دلار ازطريق اسكله هاي غير مجاز قاچاق شد
نرخ تعرفه اينترنت 50 درصد كاهش يافت
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