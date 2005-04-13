قدس ؛ كانون اديان الهي در گذر زمان

هنگامي كه حضرت يعقوب نبي "ع" پس از بازگشت ازكنعان به مدت 40 سال به اتفاق قوم خود درصحراي سينا دچارسرگرداني شد پيشقراولان را براي يافتن نزديكترين شهر، به شمال صحراي سينا فرستاد.



اين پيشقراولان پس از مدتي وحشتزده به صحراي سينا بازگشتند و مشاهدات خود را از شهر بيت المقدس به حضرت يعقوب نبي (ع) كه زعامت و هدايت قوم خود را به عهده داشت، ارائه دادند.آنان از شهر قدس به عنوان شهر شير وعسل ياد كردند و مردان آن را بسيار بلند قامت، جنگجو و پر جاذبه توصيف نمودند.



حضرت يعقوب پس از شنيدن گزارش پيشقراولان مدتي سكوت كرد و پس از راز و نياز با خداي خود طي خطبه اي اهميت شهر قدس را براي قوم خود تشريح كرد .حضرت يعقوب تاكيد كرد تنها افرادي كه به وحدانيت خدا ايمان دارند و تقوي پيشه سازند مي توانند همراه وي به بيت المقدس عزيمت كنند .از قوم 300 نفره حضرت يعقوب تنها 70 تن با وي همراه شدند و بقيه در صحراي سينا باقي ماندند و به هلاكت رسيدند.



قدس به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و سياسي پيوسته در طول تاريخ مورد تاخت و تاز قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي قرار داشت .در طول نزديك به 200 قرن حدود 17 حكومت شامل سومريها ، بابلي ها ، آشوري ها ، كلدانيها ، پارسها ، صليبي ها ، ايوبيها ، مغولها و فاطمي ها ، بر بيت المقدس حكمفرمايي كردند .



اين شهر كه در عرض جغرافيايي 42 درجه شمال غربي درياي مديترانه قرار دارد و از اهميت خاص براي مسلمانان جهان برخوردار است .بزرگترين حادثه تاريخ اسلام يعني حادثه معراج پيامبر در اين شهر روي داده است . در يك شب تاريخي و جاودانه پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد(ص) از قدس شريف به سوي " سدره المنتهي " عروج فرمودند و در آنجابا خداي خود ملاقات نمودند .



به همين دليل قدس به عنوان اولين قبله مسليمن وسرزمين اسري و معراج جايگاه ويژه اي درقلب صدها ميليون مسلمان دارد .

ادعاي صليبي ها مبني بر ولادت حضرت مسيح"ع" در شهر بيت لحم از توابع قدس و ادعاي يهوديان مبني بروجود هيكل سليمان در زير مسجد الاقصي بعد جهاني ديگري به بيت المقدس بخشيد .اين شهر پيوسته كانون جنگهاي متعددي ميان مسلمانان و صليبي ها و مسلمانان و مغولها بود كه براي قرنها آرامش و امنيت را از اين شهر تاريخي سلب كرد .



از اواخر قرن 19 ميلادي به دليل بروز برخي فاكتورهاي سياسي اقتصادي و امنيتي خاورميانه بويژه بيت المقدس شديدا مورد توجه قدرتهاي جهانخوار آن زمان يعني بريتانيا و فرانسه قرار گرفت .احداث كانال سوئز كه درياي سرخ را به درياي مديترانه متصل مي كند ابعاد جديدي به اين منطقه پر آشوب بخشيد .اين كانال در سال 1889 توسط مهندسان فرانسوي حفر شد و بعدها انگليس بخش زيادي از سهام آن را خريداري كرد .



تا پيش از احداث كانال سوئز كشتي هاي تجاري بريتانيا و فرانسه مجبور بودند از اقيانوس هند تا اقيانوس اطلس مسافتي در حدود 17 هزار و 800 مايل دريايي را طي كند .اين وضعيت به لحاظ اقتصادي و امنيتي براي دو قدرت نظامي و اقتصادي آن زمان مقرون به صرفه نبود .با حفر كانال سوئز اين مسافت به كمتر از 8 هزار مايل دريايي رسيد به همين دليل انگليس و فرانسه در صدد يافتن ژاندارمي براي حفاظت از كانال سوئز بر آمدند .بعد دوم پيدايش اولين چاه نفت در منطقه خاورميانه بود .با حفر اولين چاه نفت توسط مهندس "ويليام ناكس دارسي" انگليسي در مسجد سليمان دو كشور انگليس و فرانسه احساس كردند كه خاورميانه برروي دريايي از نفت قرار دارد . انگليسي ها درادامه جستجوهاي خود به چاه هاي نفت جديدي در صحراي نقب واقع در جنوب بيت المقدس ونيز رفح دست يافتند كه عزم آنان را براي تسلط كامل بر قدس شريف و فلسطين جزم كرد .



عامل سوم افزايش موج اسلام گرايي درمنطقه خاورميانه بود كه پس از سال 1916 و وقوع انقلاب بزرگ عربي كه به سرنگوني امپراطوري غير عربي عثماني منجر شد صورت گرفت.اين عامل موجب تشديد روحيه بيگانه ستيزي در منطقه شد كه هم فرانسه و هم انگليس را به اتخاذ تدابير جديدي براي تغيير ساختار سياسي و جغرافيايي منطقه و تغيير چهره اسلامي قدس واداشت .بعد ديگر انقلاب اكتبر 1917 شوروي بود كه به پديد آمدن يك قدرت مزاحم جديدي براي استعمارگران انگليس و فرانسه منجر شد .

از بد حادثه دو سال پس از انقلاب شوروي يعني در سال 1919 اولين حزب كمونيست عربي در قلب فلسطين يعني شهر بيت المقدس تشكيل شد .ايجاد پايگاه كمونيستي در منطقه هلال خصيب به طور طبيعي منافع انگليس و فرانسه را به شدت مورد تهديد قرارمي داد .



اين عوامل به ارائه طرح جديدي موسوم به "سايكس پيكو" براي تغيير ساختار خاورميانه و اشغال قلب تپنده جهان اسلام يعني بيت المقدس و ايجاد وطني براي يهوديان منجر شد .از سال 1918 كه نبرد فرسايشي ميان نيروهاي عرب و انگليس آغاز شد فرانسه وانگليس به تدريج نفوذ خود را درخاورميانه گسترش دادند ومنطقه را بين خود تقسيم كردند .اين نبرد تا سال 1948 كه رسما رژيم صهيونيستي اعلام موجوديت كرد منجر به اشغال بخش غربي بيت المقدس شد .



پس از اين اشغال ارتباط شرق و غرب اين شهر مقدس كه اولين قبله مسلمانان جهان بشمارمي رود قطع شد و رژيم صهيونيستي درجنگ ژوئن1967 بخش شرقي بيت المقدس را نيز اشغال كرد .در سال 1969 صهيونيست ها در اقدامي اهانت آميز مسجد الاقصي را به آتش كشيدند كه خشم ملتها ي مسلمان را به همراه داشت .از سال 1969 تا سال 1979 ميلادي يعني زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تقريبا قضيه بيت المقدس به تدريج رو به فراموشي نهاد.



دراين سال وهمزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، دركنار تمامي شعارهاي آزاديخواهانه ملت ايران وهواخواهي از ملل مستضعف جهان بويژه درممالك اسلامي ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني "رض" روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان را به عنوان روز جهاني قدس نام نهادند.دراين روز به ياد مظلوميت ملت فلسطين ومحكوميت رژيم صهيونيستي ،مسلمانان سراسر جهان خشم و انزجار خود را عليه اشغالگران قدس ابرازمي دارند .اين حركت جهاني امام خميني كه ازجهات بسياري نگاهي ژرف به مسائل اساسي جهان اسلام بنظر مي رسيد، واكنشهاي امت اسلامي را با استقبال از موضوع فلسطين به همراه داشت وبراي اولين بار پس از حدودربع قرن از مبارزات ملتهاي عربي ومردم فلسطين اين مسئله صبغه جهاني بخود گرفت.به همين جهت همراه با سير تحولات وپيروزيهاي مستمر انقلاب اسلامي ملت ايران اوضاع فلسطين نيز از ابعاد فراگيري برخوردارگرديد.