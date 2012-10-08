کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید استان کردستان به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان و دبیری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان برگزار شد.

این جلسه با حضور رئیس جهاد دانشگاهی، معاون امور فرهنگی اجتماعی ناجا، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رئیس شوراهای اسلامی استان کردستان و تعدادی از کارشناسان ادارت کل استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش در اولین جلسه کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید استان کردستان هر کدام از مسئولان و کارشناسان مربوطه راهکارهای عملی و علمی خود را در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان بیان کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در ابتدای این جلسه به تشریح اهداف تشکیل این کمیته پرداخت و گفت: هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر دستگاه های فرهنگی استان در راستای تقویت، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه مهمترین هدف تشکیل کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در کردستان است.

عطاالله رستگار افزود: مدیریت کتابخانه های سطح استان کردستان باید به سوی مدیریت مطالعه ای سوق داده شود و تمامی برنامه ریزی ها بر اساس ارتقای شاخص های فرهنگی در حوزه مطالعه و کتابخوانی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: این کمیته به دنبال رفع مشکلات و موانع کاری بر سر راه توسعه و تجهیز کتابخانه های استان و تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح کشور حرکت می کند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان تشکیل شبکه اجتماعی دوستداران کتاب در جامعه، بررسی و ارائه گزارش وضعیت زمین کتابخانه مرکزی، بررسی برنامه هفته کتاب، تشکیل کارگروه های تخصصی نهضت مطالعه مفید استان، ارائه گزارش ایستگاه مطالعه مفید و پیک مهر و بررسی وضعیت زمین و طرح های عمرانی کتابخانه مرکزی و عمومی شهرستان های سقز و دهگلان را از اولویت های کاری این کمیته عنوان کرد.

راه اندازی کتابخانه دیجیتالی ضروری است

نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در این جلسه بر راه اندازی کتابخانه دیجیتالی در سطح استان تاکید کرد و گفت: ایجاد چنین کتابخانه ای یکی از نیازهای ضروری برای اهل مطالعه و کتاب است.

سامان احمدی به مصوبه سفر سوم هیئت دولت مبنی بر ایجاد کتابخانه ویژه نویسندگان کرد اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.

وی خواستار تقویت حوزه نرم افزاری در راستای تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شد و یادآور شد: سرانه مطالعه در کردستان بسیار پایین تر از میانگین کشوری است و دستگاه های فرهنگی باید با ارائه راهکارهای عملی در راستای افزایش این سرانه تلاش کنند.

نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: روستاهای استان نیز از حیث داشتن کتاب محروم هستند و باید از طریق مساجد و دهیاری ها کتب مورد نیاز این اماکن نیز تامین شود.

سرانه آموزش و پرورش جوابگوی خرید کتاب های مورد نیاز نیست

نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: متاسفانه آموزش و پرورش نیز در بحث منابع و کتاب در کتابخانه های مدارس دچار مشکل است و سرانه این بخش جوابگوی خرید کتاب های جدید و مورد نیاز دانش آموزان نیست.

امید سهراب نژاد افزود: در حال حاضر یک میلیون و 777 هزار و 760 جلد کتاب با عناوین مختلف در کتابخانه های مدارس و کتابخانه های کلاسی وجود دارد که در راستای تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه در مدارس باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: البته با وجود تمامی کمبودها و نواقص استان کردستان از لحاظ تعداد کتاب های موجود در کتابخانه ها با میانگین کشوری برابری دارد.

نماینده اداره کل آموزش و پرورش کردستان به گنجاندن یک ساعت درسی در مقطع ششم ابتدایی به عنوان ساعت مطالعه و پژوهش در سطح استان خبرداد و یادآور شد: این مهم به منظور تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان صورت گرفته است.

اعتبار مورد نیاز برای خرید کتاب در اختیار مساجد قرار می گیرد

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: اعتبار لازم برای تامین کتب کتابخانه ها در اختیار اعضای هیات امنای مساجد قرار می گیرد تا بتوانند کتاب های مورد نیاز خود را در حوزه های مختلف خریداری کنند.

کامل گلباغی با اشاره به اینکه بر اساس سرانه در کل کشور به ازای هر یک هزار و 20 نفر یک مکان مذهبی وجود دارد، ادامه داد: در استان کردستان به ازای هر 520 نفر یک مسجد وجود دارد.

وی با اشاره به راه اندازی کانون های فرهنگی مساجد در سال 73 به توصیه رهبر معظم انقلاب، گفت: در حال حاضر 251 کانون فرهنگی مساجد در سطح استان فعالیت دارد که از این تعداد 140 مورد آن در روستاها واقع شده است.

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان اظهار داشت: هر سال اعتباری معادل 40 میلیارد ریال برای تامین کتاب توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اختصاص داده می شود.

تامین کتب حوزه کودک و نوجوان از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان نیز در این جلسه آمادگی این مدیریت را برای تامین کتب حوزه کودکان و نوجوانان اعلام کرد.

سهیلا شیخی از دستگاه هایی که نیاز به چنین کتبی دارند خواست نیازهای خود را به کانون پرورش فکری استان اعلام کنند تا کتب مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند.