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۱۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

اختصاصی مهر/

دستگاه‌های دولتی اصفهان پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شود

دستگاه‌های دولتی اصفهان پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به آلودگی هوا و حجم حمل و نقل بالای وسائل نقلیه در اصفهان گفت: در شورای مدیریت بحران اصفهان تصمیم تعطیلی روزهای پنجشنبه در دستور کار قرار گرفت که به احتمال بسیار زیاد این موضوع عملیاتی خواهد شد.

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه به منظور کاهش تردد وسائل نقلیه و آلودگی هوا در دستور کار شورای مدیریت بحران قرار گرفت و به صورت علمی کارشناسی شد.

احتمال جایگزینی کار در منزل و یا افزایش ساعات کاری برای تعطیلی روزهای پنج شنبه

وی ادامه داد: قرار بر این است تا در صورت تعطیلی روزهای پنج شنبه یا یک ساعت به ساعات کاری ادارات افزوده شود و یا به صورت کار در منزل این موضوع را دنبال کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص کاهش آلایندگی در صورت تعطلیلی روزهای پنجشنبه بررسی‌های علمی و جامعی انجام شده که نتایج آن نیز مثبت بوده است.

از هفته آینده ادارات دولتی تعطیل خواهند شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان یادآورشد: این بررسی‌ها در اختیار تمام ارگانها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و جمع بندی لازم در خصوص آن به انجام رسید و احتمالا در نخستین جلسه شورای مدیریت بحران که با حضور استاندار برگزار می‌شود موضوع در ابتدای هفته آینده مطرح و در صورت تصویب از هفته آینده تمامی ادارات دولتی در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چند درصد احتمال تعطیلی این روز وجود دارد گفت: این طرح کارشناسی شده و اگر بحث جدیدی در خصوص این موضوع مطرح نشود با توجه به جمع بندی‌های انجام شده اجاع نظر میان دستگاه‌های مختلف در این خصوص وجود دارد.

کد مطلب 1714952

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