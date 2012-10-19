مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار اعضای اتحادیه های دانشجویان با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت درمان و آموزش پژشکی یادآور شد: فعالان دانشجویی در ماه مبارک رمضان با این دو عضو کابینه دیدار و گفتگو کردند و وعده هایی از سوی این مسئولان بیان شد اما ما تا به امروز این وعده ها در دانشگاه ها اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه در حوزه نظر سخنان و مطالب زیادی بیان می شود گفت: نظریه پردازان به شیوایی سخن می گویند اما تفاوت نظریه پرداز با مدیر اجرایی در آن است که مدیر می توانند این نظرات و برنامه ها را اجرایی کند و ما انتظار داشتیم پس از آن جلسه سخنانی که بیان شد به سرعت اجرایی می شد.

این فعال دانشجویی درباره اینکه در این جلسه چه وعده هایی از سوی این دو عضو کابینه داده شد؟اظهار داشت: بنا شد فضای بانشاط و پویایی در انشگاه ایجادشود،کج سلیقگی ها توسط مسئولان دانشگاه ها نسبت به فعالیت های سیاسی به حدافل برسد،سیاست کلان به خوبی اجرا شود اما به امروز این وعده ها محقق نشده است،جالب آنکه وقتی ما بعنوان دفتر تحکیم وحدت این مطالب را عنوان کردیم وزاء این نظرات را تائید و قول مساعد برای پیگیری آن را دادند.

دبیر دفتر تحکیم وحدت فضای باز سیاسی در دانشگاه ها را لازم و ضروری دانست و با بیان اینکه همه می توانند بر اساس قانون دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کنند گفت: هیچ کس نمی تواند خط قرمزی برای اظهار نظر دانشجویان و تشکل های دانشجویی ترسیم کند،البته تنها خط قرمز قانون اساسی است و نباید از قانون و منافع ملی عبور کرد.

وی افزود: در جلسه ای که با این دو وزیر داشتیم آنها بر فضای سیاسی در دانشگاه ها تاکید کردند اما متاسفانه برخی از مسئولان دانشگاه ها با صدور مجوز برای تشکل های اسلامی دانشجویی مخالفت می کنند،نمی دانیم مخالفت بخاطر چیست؟

وی ادامه داد: با این مخالفت ها و محدویت هایی که در دانشگاه ها ایجاد می شود دانشجویان به فعالیت های زیر زمینی روی می آورند و این اصلا به صلاح دانشجو و دانشگاه نیست.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: امیدواریم سیاستی که برخی از مدیران دانشگاه ها در ایجاد محدودیت برای تشکل های دانشجویی ایجاد کرده اند را اصلاح کنند وگرنه ناچار خواهیم شد نام آن دانشگاه ها و مدیران را اعلام کنیم.

امیریان با تاکید براینکه باید صداهای مختلف در دانشگاه ها شنیده شود گفت: تنهایی صدایی که برای ما شنیدنی نیست صدای دشمنان ملت و ولایت است،صداهای دیگر باید به خوبی شنیده شود اما متاسفانه یک عده نمی خواند همین صداها که در چهارچوب قانون بیان می شود را بشنوند.در این راستا باید این سوال را مطرح کرد که از محدود کردن تشکل های دانشجویی چه کسانی سود می برند؟

وی با بیان اینکه ما اتتقاد و اعتراض خود را نسبت به ایجاد محدودیت در دانشگاه ها به مسئولان ذی ربط اعلام خواهیم کرد گفت: بنا بود وزیر علوم نیمه اول شهریورماه با فعالان دانشجویی دیدار کند و لی تاکنون این دیدار انجام نشده است،هروقت با وزیر علوم دیدار کنیم به تشریح انتقادها و اعتراض های خود نسبت به ایجاد محدودیت در دانشگاه ها می پردازیم.

این فعال دانشجویی،تشکل های دانشجویی را بازوی قدرتمند مردم دانست و گفت: تشکل ها و دانشجویان مطالبات مردم را دنبال می کنند و نباید در مسیر آنها مانع تراشی کرد.

وی گفت: در فضای باز سیاسی می توان درباره همه مسائل اظهار نظر کرد اما یک عده براین باورند که اگر در دانشگاه ها این فضا فراهم شود دانشجویان فقط به برنامه های سیاسی روی می آورند در حالی که اینگونه نیست و در فضای باز سیاسی می توان به نقد اقتصاد، فرهنگ و...پرداخت.

امیریان در پایان خطاب به مسئولان اجرایی و مدیران دانشگاه ها گفت: آقایان یکبار دیگر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص دانشجو و دانشگاه ها را مرور کنند،تا متوجه شوند که معظم له به چه اندارزه به فضای باز سیاسی و شور و نشاط دانشجویی تاکید کرده اند،این گفته بنده یا دفتر تحکیم وحدت نیست،بلکه سخن رهبر فرزانه انقلاب است.