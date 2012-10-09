اتاق فکر ترویج فرهنگ نهج البلاغه در مشهد تشکیل شد/ اجرای طرح تلاوت نور

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان حوزه های مختلف فرهنگی و علمی، اتاق همفکری را برای چگونگی ورود نهج البلاغه به زندگی تمام گروه ها در جامعه بویژه مساجد بر گزار کردند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون از ورود نهج البلاغه به زندگی جاری مردم غفلت شده است افزود: 40 مسجد در شهر مشهد در جلسات منظم هفتگی بعد ازنماز به ارائه نهج البلاغه برای مردم می پردازند.

حجت الاسلام رحمتی تاکید کرد: با توجه به کاربردی بودن کتاب نهج البلاغه باید به تفسیر موضوعی نهج البلاغه در مساجد بپردازیم و ترویج این فرهنگ انسان ساز در میان اقشار مختلف ضروری به نظر می رسد.

اجرای طرح تلاوت نور

وی با بیان اینکه طرح تلاوت نور برای انس مردم با قرآن در 90 درصد مساجد اجرایی شده است افزود: ارائه نهج البلاغه در مساجد می تواند مانند این طرح با استقبال رو به رو شود.

کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات خراسان رضوی گفت: از تجربیات فعالان در زمینه نهج البلاغه استفاده خواهد شد تا بتوانیم راهکارهای زنده کردن مفاهیم این کتاب آسمانی را بیابیم.

وی تاکید کرد: این کتاب نورانی راهکارهای زندگی سالم را در خود نهفته دارد وبه نظر می رسد که تمام نهادها و سازمانها می توانند با الگو قرار دادن مفاهیم آن عملکرد شان را تعالی ببخشند.

وی یادآور شد: نهج البلاغه به صفت های عالی انسانی ازجمله زمان شناسی،اخلاص در انجام مسئولیت هاو شان انسان می پردازد که یادگیری آن برای تمام اقشار مردم مفید خواهد بود.

شناسایی 40 فراز نهج البلاغه

حجت الاسلام رحمتی بیان کرد: نهاد رهبری در دانشگا هها، تشکل های دانشجویی، جمعیت اسلامی دانشگاهیان، اتحادیه اصناف، انجمن اسلامی اصناف وبسیج با استفاده از ظرفیت خود باید در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها در ترویج فرهنگ در میان مردم خواستار همکاری رسانه ها شد وافزود: روزنامه ها با ایجادصفحه ای برای نشر اندیشه به انتشار مقالات این حوزه بپردازند.

وی با اشاره به تاثیر گذاری تلویزیون در فرهنگ سازی تصریح کرد: صدا وسیما نیز با گنجاندن مباحث آموزشی نهج البلاغه در میان برنامه ها و استفاده از متن نهج البلاغه در برنامه سازی می تواند نقش خود را ایفا کند.

حجت الاسلام رحمتی گفت: کتاب آسمانی قرآن، قانون زندگی مسلمان را درخود دارد وکتاب نورانی نهج البلاغه اجرای این قانون رابرای ما با زبانی فصیح وبی نظیر بیان می کند.

کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات خراسان رضوی بیان کرد: برای شروع ترویج کلام نهج البلاغه 40 فراز ارزشمند از آن تهیه و با مراجعه به کتابخانه تخصصی امیرالمومنین در مشهد شناسایی و گرد آوری شد تا به مردم ومسئولان ارائه شود.