برگزاری یادواره های شهداء با در نظر گرفتن مسائل روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری یادواره شهدای روحانی قم که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد با اشاره به برگزاری یادواره شهدای روحانی تاکید کرد: در برپایی نمایشگاه مسائل روز مورد توجه قرار بگیرد.



وی با اشاره به حساسیت زمان حاضر ابراز داشت: در زمانی قرار داریم که روحانیت هم در صدر عزت است و هم مورد شبهه قرار گرفته است و باید عکس ها را به نحوی انتخاب کرد که زندگی روحانیت را به طور صحیح به تصویر بکشد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با بیان اینکه ارائه مکتوبات در نمایشگاه برای مردم مناسب نیست عنوان داشت: گاهی با انتخاب عکسی مناسب می توان حرف های زیادی زد که شاید در قالب مکتوبات هم نگنجد.



سعیدی اذعان کرد: نمایش البسه و لوازم شخصی شهدا نیز می تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد و جذابیت بصری را برای بیننده ایجاد کند.



وی اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف نمایشگاه و بهره گیری هر چه بیشتر از آن باید طیف مخاطب نمایشگاه مشخص شود.



امام جمعه قم با اظهار اینکه در رابطه با برخی شهدای روحانی مثل شهید بهشتی (ره) شبهات زیادی را بوجود آورده اند، تاکید کرد: غرفه داران هر غرفه باید تسلط و آگاهی مناسب و بالایی داشته باشند تا بتوانند مسائل مربوط به غرفه خود را به خوبی برای بازدید کنندگان تبیین کنند.



سعیدی اذعان داشت: اگر طوری صحبت می کنیم که می خواهیم ساده زیستی طلبه ها را نشان دهیم باید مصداق عملی آنرا نیز معرفی و به مخاطب نشان دهیم.



وی با اظهار اینکه باید مراقب اعمال خود باشیم تصریح کرد: هر شخص باید اقتضائات زمان و شغل خود را بسنجد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با تاکید بر انتخاب دقیق و مناسب عکس ها بیان داشت: در کار خود شور، شعور، پختگی و مسائل روز را در نظر بگیرید.