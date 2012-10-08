دوربین عکاسی لوازمی لوکس نیست/کمبود امکانات دغدغه هنرمندان

محمد سراج درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: عکاسی هنری نافذ و گویاست که به راحتی و با شناخت مردم و جامعه می تواند با مخاطب ارتباط ایجاد کند اما در این راستا هنرمند برای خلق آثار خود نیازمند امکانات است.

وی با اشاره به هزینه بالای خرید دوربین ادامه داد: همانگونه که قلم ابزار اصلی نویسنده بشمار می رود دوربین نیز وسیله ای محوری برای کار عکاس است و باید واردات این کالا و وسایل مرتبط با آن مورد حمایت مسئولین قرار بگیرد تا هنرمند فارغ از نگرانی مالی به راحتی بتواند به کار هنری و حرفه ای خود بپردازد.

اولین عضو انجمن عکاسان شیراز بیان کرد: اولین انجمن عکاسی شیراز در سال 68 به همت استاد حسن چهره نگار تاسیس شد که من افتخار حضور در کنار ایشان را داشته که با کمک استاد به سمت آموزش گرایش پیدا کردم.

کتاب های مناسب و موثر در زمینه هنر عکاسی کم است

سراج ابراز کرد: هنر عکاسی نیازمند برنامه ریزی اساسی در راستای تدوین و ترجمه کتاب های مطرح و مناسب در زمینه این هنردارد.

وی با انتقاد از وجود برخی منابع اطلاعاتی نامناسب و غلط در زمینه هنر عکاسی افزود: در حالیکه تعداد کتابهای انتشار یافته درزمینه هنرعکاسی زیاد است اما متاسفانه در میان این منابع، کتابهای نفیس محدودی انتشار پیدا کرده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

این هنرمند پیشکسوت اعلام کرد: در سال 69افتخارتدریس اولین دوره آموزش عکاسی برای جانبازان در فرهنگسرای بنیاد جانبازان و ایثارگران شیراز نصیبم شد و در آبان ماه سال 72 به مدت 12 سال بعد از فوت استاد حسن چهره نگاردر سینما جوان عکاسی را تدریس کرده ام.

کمبود امکانات اساسی ترین دغدغه هنرمندان

سراج ابراز کرد: کمبود وسایل و امکانات اولیه ،هزینه های بالای چاپ،نبود حمایتهای مادی و معنوی از مشکلات اساسی هنرمندان بشمار می رود که حل این مشکلات در گرو همکاری و حمایت های مادی و معنوی اداره کل ارشاد اسلامی،حوزه هنری فارس ومعاونت فرهنگی سایر ادارات دولتی است.

شناخت هنر ترسها را از بین می برد

اولین عضو انجمن عکاسان شیراز ادامه داد:در تمامی دنیا از هنرعکاسی و عکاس حمایت های ویژه ای می شود اما متاسفانه در ایران هنرمند عکاس مظلوم واقع شده و درهر نقطه از شهر با تابلوی "عکاسی ممنوع است" روبرو می باشد.

وی ادامه داد: تاریکی ترسی همیشگی در وجود انسان بوده و سختگیریهای موجود در حوزه عکاسی بخاطر نشناختن این هنرو قابلیت آن است.

عکاس باید یک روانشناس خوب باشد

سراج اضافه کرد: هنرمند با نگاه مثبت ودید گسترده به وقایع می تواند به بیان دغدغه های مردم بپردازد وبا زبان هنری و هنرمندانه کمی و کاستی های جامعه را به تصویر بکشد.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به هنرمندان نامی ایرانی در سطوح بین المللی عنوان کرد: هنرمندان عکاس باید با رفتن به دنبال تخصص و انتخاب رشته وجهت خاص در این زمینه صاحب سبک و دیدگاه مخصوص بخود بشوند تا بتوانند خود را در سطوح جهانی مطرح کنند.

وی ابراز کرد : پیشرفت صنعت عکاسی نباید باعث از بین بردن دقت هنرمند شود و هنرمند را بسمت استفاده از نرم افزارهای اصلاحی سوق دهد.

سراج تصریح کرد: یک عکاس خوب باید نگاه عمیق و مناسب داشته باشد و لازمه گسترش و بهبود هنر عکاسی تکرار دیدن ها است.