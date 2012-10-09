تماشاگران باید به ژوزه حق بدهند نه کریمی/ پرسپولیس لوکس بسته شده است!

اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل عدم موفقیت پرسپولیس در این فصل تصریح کرد: به نظرم پرسپولیس تیمی نیست که 11 بازیکن استاندارد در همه پست‌ها داشته باشد. ما در یک پست چند بازیکن خوب داریم و در نقطه دیگری از زمین بازیکن کار راه اندازی نداریم.

وی افزود: همیشه در تیم‌های فوتبال دو یا چند بازیکن فدا می‌شوند تا چهار بازیکن دیگر دیده شوند. ما چنین چیزی را در پرسپولیس نداریم. همه در پرسپولیس می‌خواهند پاس آخر را بدهند و بیشتر در چشم باشند.

مربی تیم فوتبال ب پرسپولیس تاکید کرد: شاید بهتر است بگوییم که پرسپولیس لوکس بسته شده است در حالی که فوتبالیست‌های ایرانی هنوز فرهنگ لوکس بسته شدن یک تیم را ندارند. بازیکنان به جای اینکه یاد بگیرند که از همدیگر کار یاد بگیرند در کار هم دیگر می‌گذارند. تا زمانی هم که این تفکر حاکم باشد نمی‌توان کاری از پیش برد.

حلالی در ادامه به مشکل "مانوئل ژوزه" با علی کریمی اشاره کرد و گفت: کریمی یکی از دوستان صمیمی من است و او را خیلی دوست دارم ولی اولویت اول، وسط و آخر سرمربی تیم است! نمی‌دانم بین ژوزه و کریمی چه اتفاقاتی افتاده ولی تماشاگران و باشگاه همیشه باید حق را به سرمربی بدهند.

وی خاطرنشان کرد: یک بازیکن در هر صورت باید تابع سرمربی باشد، حتی اگر سرمربی یک چوب خشک باشد! حتی اگر بازیکن راست بگوید و سرمربی اشتباه کند نباید بازیکن سالاری باب شود. اصول فوتبال حرفه‌ای ایجاب می‌کند که حق را به سرمربی بدهیم.