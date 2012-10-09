رویای دانش آموزان معلول علی آبادی به اتوبوس زنجیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، 160 دانش آموز استثنایی شهرستان علی آبادکتول که برای تحصیل به مدرسه شهید گوگلانی مزرعه کتول علی آبادکتول می روند از داشتن سرویس ایاب و ذهاب محروم مانده اند و تهیه سرویس مدرسه برای دانش آموزان یک دغدغه شده است.

والدین این دانش آموزان نیز برای رفع مشکل تامین سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزانشان به مسئولان آموزش و پرورش استان مراجعه و با نماینده شهرستان نیز نامه نگاری کرده اند ولی این پیگیری ها تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

حسینی ولی یک دانش آموز ناشنوای علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باگذشت سه هفته از شروع سال تحصیلی هنوز مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی منطقه رفع نشده است، این درحالیست که قرار بود در هفته این مسئله برطرف شود.

وی اظهار داشت: دانش آموزان استثنایی به دلیل نقص عضو با مشکلاتی مواجه هستند و از سوی دیگر بالا بودن هزینه رفت و آمد به مدرسه بر دوش خانوارها سنگینی می کند.

وی با بیان اینکه طبق قانون قرار بود هزینه سرویس مدرسه از سوی مراکز استثنایی پرداخت شود، گفت: تاکنون این امر محقق نشده است.

قهوه چیان دیگر شهروند علی آبادی که فرزند ناشنوایش در مدرسه شهید گوگلانی تحصیل می کند نیز گفت: در صورت نبود سرویس ویژه این دانش اموزان، حتما باید والدین انها را همراهی کنند که این سخت است.

وی اظهار داشت: دانش آموزان 36 روستای شهرستان علی آبادکتول در مدرسه استثنایی شهید گوگلانی تحصیل می کنند.

مدیر مرکز استثنایی شهید گوگلانی علی آبادکتول نیز در پیگیری خبرنگار مهر گفت: امسال قرار شد با مشارکت خانواده ها، سرویس مدرسه برقرار شود ولی به دنبال آن هستیم که مرکز 50 درصد هزینه ها را تامین کند.

حکیمه خاتون حیدری افزود: 160 دانش آموز استثنایی از 36 روستای شهرستان به این مرکز برای تحصیل مراجعه می کنند.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس نیز گفت: هم اکنون برای حل مشکل کودکان استثنایی شهرستان که در تنگنا قرار گرفته اند، در وزارت کشور هستم تا مشکل را پیگیری کنم.

در حالیکه دانش آموزان علی آبادی دغدغه تهیه سرویس مدرسه را دارند، دانش آموزان مدرسه دخترانه ساره گنبدکاووس از آرزوهایشان مبنی بر ستاره شناس شدن، موزیسین، دیدن بازیگر یا شخصیت مورد علاقه و کسب رتبه های بالای ورزشی می گویند.

فروغ عامریان دانش آموز سال سوم مدرسه دخترانه ساره گنبدکاووس در این زمینه می گوید: آرزوی من موفقیت در درس و ورزش است و دوست دارم در آینده ستاره شناس شوم.

وی با اشاره به اینکه در شهر ما رصدخانه وجود ندارد تا در اوقات فراغت از آن استفاده کنیم، گفت: همچنین سالن ورزشی مناسب برای فعالیتهای ورزشی نداریم.

نگار مقدم دوست فروغ نیز که آرزو دارد روزی موزیسین باتجربه و ماهر شود گفت: هنرستانهای تخصصی و استادان باتجربه برای اینکه این رویای دوران نوجوانی ام را محقق کنم در شرق استان وجود ندارد و ما نمی توانیم به آرزوی خود دست یابیم.

فاطمه دادخواه که دوست دارد بازیگر یا شخصیت مورد علاقه اش را از نزدیک ببیند، احترام گذاشتن بزرگترها به کوچکترها را از خواسته های کودکان و نوجوانان برشمرد و گفت: والدین باید ما را بیشتر درک کنند.

سحرالسادات کیا دانش آموز دیگری از مدرسه ساره نیز با آرزوی سلامتی برای پدر و مادرش گفت: می خواهم به گونه ای زندگی کنم که وقتی خانواده ام مرا ببینند شرمند نباشند.

مهدیه عابدینی، سلامتی برای همه مردم ایران را از آرزوهای قلبی اش بیان می کند و در عین حال معتقد است، هنوز برخی جاها که می رویم بین پسران و دختران جامعه تفاوت قائل می شوند و معمولا امکانات مردان بیش از دختران و زنان است.

هفته جهانی کودک و نوجوان فرصتی است تا مسئولان به خواسته های این قشر چه کودکان معلول علی آبادی که در پی تهیه سرویس مدرسه هستند و چهه نیازهای دانش آموزان گنبدکاووس که بخشی از نوجوانان استان را تشکیل می دهند، عملی کنند و شعارهای این هفته به عمل تبدیل شود.

هفته جهانی کودک از روز شنبه آغاز شده است.