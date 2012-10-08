کشور به اندازه کافی ذخایر ارز و طلا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر امروز دوشنبه در جمع ائمه جمعه شهرهای استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: سودجویان بسیاری وجود دارند که سعی می کنند با ایجاد اخلال روانی در کشور، سیستم اقتصادی کشور را ناکارآمد جلوه دهند.



وی در همین راستا ابراز داشت: اخلالگران با افزایش بی رویه و مداوم قیمت ها تلاش کردند در کشور ناامنی ایجاد کنند که با همکاری و هوشیاری نهادهای ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی از رسیدن به اهداف خود باز ماندند.



آیت الله شبستری ضمن تاکید بر مقابله هرچه سریع تر با واسطه گری در بازار از سوی دولت ابراز داشت: برای عملی کردن شعار سال و تحقق اقتصاد مقاومتی مطلوب باید همه با هم دست در دست هم دهیم تا هجمه های اقتصادی و روانی دشمنان نظام را خنثی کنیم.



آیت الله مجتهدشبستری تصریح کرد: دولت باید با بهره‌مندی از روش‌های علمی و نقطه نظرات نخبگان قتصادی، بازار را کنترل کند.



وی در ادامه ابراز داشت:در شرایط کنونی باید بیش از پیش به مقوله قناعت و صرفه جویی اهمیت داد.



آیت الله مجتهد شبستری خطاب به مردم فهیم کشور ابراز داشت: مردم نیز باید تا می توانند از تقاضای کالاهای غیرضروری مثل طلا اجتناب کنند تا شرایط اقتصادی کشور به وضعیت مطلوب برگردد.



آیت الله مجتهد شبستری در پایان سخنان خود اهانت به پیامبر گرامی اسلام(ص) را محکوم و آن را ناشی از عدم توانایی غرب در مقابله صحیح با ایران خواند.